Зачем России войска вблизи Украины 2 Николай Сунгуровский, «Новое время»

12.08.2017, 17:20

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Фото: Reuters

Имея такого соседа, как РФ, всегда нужно быть начеку.

Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона, позволяющий РФ использовать ПВО на границах Беларуси, соответственно, и вблизи Украины. Протокол уточняет технические моменты в уже существующем Соглашении между Россией и Беларусью (как «союзного государства») об охране внешней границы.

Документ сразу вызвал переполох среди украинцев, что и понятно. Имея такого соседа, украинцы вынуждены быть начеку. Справедливости ради, отмечу, что Путину и сейчас никто не запрещает использовать ПВО на своей территории. Средства противовоздушной обороны призваны отслеживать полеты авиации и обеспечивать неприкосновенность границ. Это зафиксировано в Военной доктрине Российской Федерации.

В рамках ОДКБ у России и Беларуси есть договор о совместном использовании ПВО. К слову, раньше подобный договор действовал в рамках СНГ и распространялся, в том числе, на Украину.

Однако, внезапное появление такого, казалось бы, «непринципиального документа» не может не настораживать.

Скорее всего, это посыл в сторону Беларуси – еще одна попытка давления на Минск с целью получить разрешение на размещение своих военных баз на белорусской территории. ПВО – это не только противоракетный комплекс, но и истребительная авиация. Путин как бы напоминает, что Россия и Беларусь – это союзники. И таким образом подталкивает Минск к принятию «правильного» решения. И если у России получится «продавить» этот вопрос, тогда будут оправданы опасения, что после совместных учений «Запад-2017» российская армия останется в Беларуси.

Относительно Украины – это демонстрация силы. Уже началась переброска российских войск в сторону Беларуси. Для транспортного сообщения Россия построила обводную ветку в обход Украины. По ней и движутся эшелоны техники. Говорят, что к месту проведения учений. Но можно предположить, что вместе с переброской войск параллельно работает российская разведка, задача который – сбор четких, оперативных данных о ситуации на украинских рубежах.

То, что сейчас делает Россия, – это шантаж. Но если называть вещи своими именами, Украина сейчас находится в кольце российской армии. С одной стороны, Крым, с другой – группировки войск в Донбассе, Приднестровье. Теперь речь идет еще и о Беларуси. Так что любое усиление войск противника вынуждает серьезно нас относиться к угрозам.

Николай Сунгуровский, «Новое время»