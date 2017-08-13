Под Осиповичами грибник подорвался на снаряде 4 13.08.2017, 12:26

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Мужчина с сыном и братом собирал грибы на военном полигоне.

12 августа на военном полигоне Репище в Осиповичском районе погиб мужчина. Об этом tut.by анонимно сообщили местные жители. Факт гибели подтвердили в Пуховичском РОВД, сотрудники которого выезжали на место происшествия.

Мужчина подорвался на «неустановленном боеприпасе», сообщили в РОВД. На полигоне он находился вместе с сыном и братом. Они от взрыва не пострадали.

Военный полигон Репище — действующий, вход туда закрыт. Однако люди собирают там грибы, рассказал один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным. Вероятно, погибший тоже приехал туда за грибами.

«В Осиповичах есть военная часть (в/ч 12 147), а на этом полигоне проходят учения. Там запрещено находиться, но по выходным там не стреляют, поэтому люди туда едут, несмотря ни на что», — рассказал местный житель. — «Я сам был свидетелем, как люди собирают грибы, найдут снаряд, в руках подержат, бросят, и дальше пошли».