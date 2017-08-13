Как прошла самая грандиозная «ночь исполнения желаний» в Беларуси 13.08.2017, 15:08

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Журналисты рассказали, как ловили «падающие звезды» под Червенем.

«Вчера нам пообещали «до 150 метеоров в час» и «самый эффектный звездопад года». Мы не могли пропустить такое событие и, сев в автомобиль в 10 вечера, поехали «ловить» Персеиды», - пишет журналист tut.by Дмитрий Смирнов.

Метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы нашей планеты большого количества метеорных тел, порожденных выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Они попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки, которые мы называем «падающими звездами».

Метеорный поток Персеиды порожден частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта-Туттла. Максимум данного метеорного потока приходится на 12 августа, во время которого наблюдается около 80−100 падающих и сгорающих метеоров в час.

«Над Минском (да и над любым другим крупным городом) сфотографировать падающие звезды проблематично из-за большого количества «лишнего» света. Поэтому лучше отъехать километров на 30−40 от населенного пункта, а еще лучше — устроить фотоохоту возле какого-нибудь красивого места. Что мы и сделали, поехав в Червенский район, за 100 км от столицы», - продолжают рассказ журналисты.

Старый бровар, Володута

«Первым местом, где мы решили попробовать «словить» Персеиды, стал старый, разрушенный бровар в деревне Володута. Его построили еще до революции, в начале прошлого века. Бровар и винокурня находились чуть поодаль от панского дома, возле ручья.

Сейчас от старых каменных зданий остались лишь развалины. Добравшись до них по заросшей проселочной дороге мы, как будто бы попали в старый заброшенный песчаный карьер.

Насыпи и горки песка со следами гусениц, сквозь которые уже успели прорасти сорняки, тихий шум воды за броваром и стаи комаров, обрадованные неожиданным появлением вкусного позднего ужина, — вот что мы увидели здесь в полночь.

Несмотря на обещанные «до 150 метеоров в час», особой активности на небе мы не заметили. Лишь раз в 3−4 минуты темноту прорезал яркий свет «падающей звезды», но ведь ее нужно было еще поймать!

Во время ожидания мы чуть было не познакомились с местным жителем, видимо, разбуженным шумом и светом проехавшего автомобиля. «Кто здесь?» — крикнул где-то неподалеку хриплый мужской голос. Тишина в ответ заставила незнакомца исчезнуть, а мы перешли на шепот, чтобы больше не нервировать местных.

Спустя полчаса мы все-таки сумели поймать в объектив метеор.

Уже возвращаясь по песчаным холмам назад к машине, мы увидели еще одну, на сей раз очень сильную вспышку прямо над головами. Это была самая яркая «падающая звезда» на нашей памяти, которая, к сожалению, и останется лишь в памяти», - утверждает журналист.

Дворец Слотвинских, Рованичи

«К часу ночи мы добрались до второй точки — усадьбе Слотвинских в деревне Рованичи. Штатив с фотоаппаратом мы установили у «Белого дома» — некогда дворца в центре имения, построенного еще в 1859 году.

Сейчас бывший дворец находится в плачевном состоянии и огорожен дырявым деревянным забором. Здесь нам пришлось немного подождать — в соседнем одноэтажном здании шла к концу сельская дискотека, и по единственной дороге оттуда, проходящей как раз возле нас, начали разъезжаться старенькие «фольксвагены» и «рено», развозящие молодежь по домам.

Выслушав напоследок вместе с присоединившимся к нам ежиком хит Linkin Park «In the End» и понаблюдав хитрую схему тайного употребления молодежью некоего горячительного напитка из спрятанной под окном дискотеки 1,5-литровой пластиковой емкости, мы наконец были готовы ко второму раунду фотоохоты.

Но, похоже, пик звездопада был уже позади. С досадой пропустив очень яркую вспышку прямо над крышей дворца во время перенастройки фотоаппарата, нам пришлось довольствоваться небольшой падающей звездой. Вот она — справа от здания.

Посмотрев на красивое звездное небо еще полчаса, мы решили возвращаться в Минск — было уже почти 3 часа ночи.

Пусть в кадр мы поймали всего два метеора, зато желаний за ночь загадали на год вперед. Как раз до следующих Персеид в августе 2018-го», - завершает рассказ о волшебной ночи журналист.