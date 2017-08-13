Наталья Богданова: Белорусы, собирайте деньги на «бесплатную» медицину! 2 13.08.2017, 15:30

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Наталья Богданова

Видеоблогер задается вопросом – как так вышло, что «бесплатная» медицина все больше бьет по нашему карману.

Почему бесплатная медицина у нас по факту платная, а если она платная, то почему качество как у бесплатной? Почему все собирают деньги на лечение?

На эти вопросы популярный видеоблогер из Гомеля Наталья Богданова отвечает в своем новом стихотворении, которое она декламирует в ролике на канале

youtube.com:

Бинт, шприцы, лекарство, вату,

Физраствор и пластырь тоже

И пелёнку взять бы надо

Дяде доброму Серёже!

В поликлинику шагает

Он бесплатно подлечиться.

Пот холодный проступает -

(Злых врачей Сергей боится).

Нет, не страх уколов дядю

Заставляет волноваться -

Грубость тётеньки в халате

Во время каждых консультаций!

И опять очень халатно

Отнеслась в халате тётя -

Проскрипела неприятно :

"Всё идёте и идёте!..

Вы конфеты с коньяками

Пробовали мне носить?!

Вас учить как с докторами

Дружбу надо заводить?!"

Думал он, идя обратно :

"Как обидно! Во даёт!

Называется бесплатной

Медицина, ёшкин кот!"

Вспомнил дядя сериалы

Мэйд Europ and USA -

Ихние медперсоналы

Родной маменьки добрей!

К чёрту все заболеванья! -

Надо деньги собирать!

Чтобы сын образованье

Мог бесплатно получать!