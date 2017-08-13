Наталья Богданова: Белорусы, собирайте деньги на «бесплатную» медицину!2
- 13.08.2017, 15:30
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Видеоблогер задается вопросом – как так вышло, что «бесплатная» медицина все больше бьет по нашему карману.
Почему бесплатная медицина у нас по факту платная, а если она платная, то почему качество как у бесплатной? Почему все собирают деньги на лечение?
На эти вопросы популярный видеоблогер из Гомеля Наталья Богданова отвечает в своем новом стихотворении, которое она декламирует в ролике на канале
Бинт, шприцы, лекарство, вату,
Физраствор и пластырь тоже
И пелёнку взять бы надо
Дяде доброму Серёже!
В поликлинику шагает
Он бесплатно подлечиться.
Пот холодный проступает -
(Злых врачей Сергей боится).
Нет, не страх уколов дядю
Заставляет волноваться -
Грубость тётеньки в халате
Во время каждых консультаций!
И опять очень халатно
Отнеслась в халате тётя -
Проскрипела неприятно :
"Всё идёте и идёте!..
Вы конфеты с коньяками
Пробовали мне носить?!
Вас учить как с докторами
Дружбу надо заводить?!"
Думал он, идя обратно :
"Как обидно! Во даёт!
Называется бесплатной
Медицина, ёшкин кот!"
Вспомнил дядя сериалы
Мэйд Europ and USA -
Ихние медперсоналы
Родной маменьки добрей!
К чёрту все заболеванья! -
Надо деньги собирать!
Чтобы сын образованье
Мог бесплатно получать!