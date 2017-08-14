Кому помешал футбольный телеканал? 10 14.08.2017, 13:22

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Владимир Бережков снова пришёлся не ко двору.

Лукашенко поручил главе своей администрации Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко до 1 сентября найти приемлемое для всех решение по созданию футбольного телеканала. Однако, несмотря на это поручение, в настоящее время существует серьезное сопротивление чиновников нарушению монополии государства на вещание спортивных программ. Причина — недопущение конкуренции и, как следствие, перераспределения рекламных доходов, пишет tut.by.

— Главная цель [Белорусской] федерации [футбола] — популяризация футбола. Но многократные обращения руководителя БФФ Сергея Румаса на государственное телевидение по поводу увеличения объема трансляций футбольных матчей чемпионата Беларуси наталкивались на непреодолимое сопротивление. Ситуация практически не изменилась даже с появлением спортивного канала «Беларусь 5». Поэтому было принято решение создавать чисто футбольную «кнопку», — пересказывает историю появления нового проекта спортивный функционер.

Футбольный канал планируется создать на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году), который сейчас транслируется на кабельном ТВ. Под новый проект была зарегистрирована компания «Свой футбол». Ее учредителями стали Белорусская федерация футбола и «Белсетанта». Директором назначили известного спортивного журналиста и менеджера Владимира Бережкова. Но чтобы полноценно функционировать в качестве телеканала (транслировать матчи, делать тематические передачи, получать деньги от рекламы и так далее) надо стать средством массовой информации, а значит — получить лицензию в Министерстве информации. И вот тут коса нашла на камень. Чиновники, которые курируют СМИ, и некоторые участники рынка воспротивились этой идее.

По словам собеседников, обычно принято считать, что причина монополии гостелевидения лежит в политической или идеологической сферах. Однако в этой истории видна другая серьезная проблематика — недопущение конкуренции и, как следствие, оттока рекламных доходов.

«На бюджетное финансирование телеканал не рассчитывает»

Тема вышла в публичную сферу и получила серьезный резонанс 30 мая нынешнего года на Олимпийском собрании с участием Лукашенко.

— Если «Беларусь 5» неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «пятый» зашевелился, надо туда этого «шчупака» запустить, — сказал Лукашенко в ответ на доводы Натальи Кочановой о том, что «сейчас нет необходимости еще в одном спортивном канале в стране».

Вскоре после этого в администрации диктатора состоялось совещание. Чиновники обозначили ряд рисков, в частности потерю части аудитории и рекламных доходов телеканалом «Беларусь 5». Вместе с тем они посчитали, что можно разрешить регистрацию телеканала при выполнении компанией «Свой футбол» ряда условий. С некоторыми из них футбольные функционеры согласились: включать в сетку вещания новостные и общественно-политические программы, реализующие государственные интересы, транслировать матчи на уровне действующих расценок, обеспечивать прозрачный механизм рекламных доходов, говорит источник, знакомый с историей создания футбольного телеканала.

Однако ряд других условий оказался неприемлемым и ущемляющим права учредителей нового телеканала, говорят собеседники. «Например, на стартовом этапе нельзя использовать финансовые средства белорусских резидентов. Или предлагалось закрепить за «Беларусь 5» право на показ рейтинговых и международных соревнований», — рассказал источник.

После совещания в адрес правителя было подготовлено итоговое письмо. «Его резюме: Румас и Бережков признались, что не до конца разобрались в вопросе, не думали, что все так сложно. А учредители нового телеканала не готовы выполнять поставленные условия. Поэтому создание телеканала нецелесообразно», — рассказывает источник в футбольных кругах.

Казалось бы, после этого на проекте можно было поставить крест. Но Лукашенко захотел услышать еще доводы Румаса. В итоге глава Банка развития написал аналитическую записку, в которой попытался развеять «мифы» чиновников и руководителей государственного телевидения. «Он четко обозначил: на бюджетное финансирование телеканал не рассчитывает, но на кредитные ресурсы на общих основаниях вправе претендовать. Транслировать рейтинговые футбольные матчи национальных команд Беларуси может «Белтелерадиокомпания». Чтобы выполнить требования к вещателю матчей сборной, необходимо иметь оборудование на сумму более 4 млн долларов. А бизнес-планом «Своего футбола» инвестиции в таком объеме не предусмотрены. Что касается других престижных соревнований, то в пакете ирландской «Сетанты», вещающей на 13 стран мира, уже давно есть такие турниры. И «Свой футбол» намерен использовать их готовый пакет программ, но не вправе им указывать, какие трансляции покупать, а какие нет», — сказал источник.

Недавно «Белтелерадиокомпания» приобрела права на показ матчей английской премьер-лиги. «Румас завелся и сказал, мол, на популяризацию английского футбола можно использовать [большие] бюджетные деньги, а купить за 3 копейки белорусский чемпионат и показывать его почему-то нельзя. В самом деле, почему один чемпионат можно превозносить, а другой надо уничтожать», — сказал собеседник.

Сколько средств необходимо для запуска нового телеканала? Ранее называлась сумма в 250 тысяч долларов. По информации журналистов, объем ресурсов будет понятен после получения лицензии и выработки модели существования с «Белтелерадиокомпанией». Потому что сейчас прорабатывается возможность вхождения БГТРК в состав учредителей «Своего футбола». «Пока это на уровне разговоров. Потому что минусы тут очевидны. Надо смотреть, что она как учредитель может привнести», — сказал источник, близкий к телеканалу.

Как бы там ни было, но Лукашенко дал поручение главе своей администрации Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко до 1 сентября найти приемлемое решение для запуска футбольного телеканала.

Но еще до даты «Ч» команда «Своего футбола» понесла кадровые потери. С поста директора был отстранен Владимир Бережков.

По информации журналистов, поводом для этого послужил его пост в «Фэйсбуке» 4 августа.