В Минске задержан известный российский психолог Михаил Козлов 7 15.08.2017, 9:24

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Фото: colors.by

Организатора популярных тренингов подозревают в «торговле людьми».

Как сообщили в редакцию onliner.by очевидцы, вчера около 20:30 на собственном тренинге был задержан психолог Михаил Козлов. По непроверенной информации, которую предоставил помощник психолога Евгений, Михаила подозревают в торговле людьми, а также по статье, связанной с наркотиками (какой именно, Евгений не уточнил).

Как рассказал Евгений, сейчас большинство участников тренинга находятся в помещении. Около часа назад они были задержаны сотрудниками ОМОНа.

— Примерно час назад туда ворвались люди в масках, один из них был с топором в руках. Михаила увезли в Октябрьское РУВД, но, как мне сообщили, допрашивать сегодня его не будут. Мобильные телефоны у участников тренинга не отобрали, они имеют возможность общаться. Сейчас их выводят по одному и увозят. Я в момент случившегося находился на улице, поэтому меня не задержали, — отметил Евгений.

На тренинге по личностному росту находилось 33 человека, сообщила нам читательница Наталья, которая является участником канала в одном из мессенджеров, посвященных творчеству психолога. По ее словам, тренинг проходил по адресу Воронянского, 17а. Об этом ей также сообщила супруга психолога.

Знакомая Михаила Виктория Волошина утверждает, что ранее бывала на тренингах психолога, а сейчас находится возле здания, где все произошло. По ее словам, часть слушателей отпустили, но некоторые из присутствующих все еще находятся внутри.

— Люди в масках представились сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. У некоторых переписали паспортные данные, кого-то отпустили просто так. До этого их держали там несколько часов, из комнаты никого не выпускали. Думаю, отпустили около 15 человек, примерно столько же все еще находится там, — делится взволнованная девушка.

Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Стал известен массовому зрителю после участия в телепроекте «Дом-2». Судя по описанию на его сайте, является экспертом по финансовой психологии на «Первом канале», ТВЦ, НТВ, «Коммерсант FM» и Business FM, а также партнером Министерства юстиции РФ по делам молодежи и спорта. Неоднократно бывал в Минске с тренингами.