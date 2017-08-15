Вышел тизер фильма о защищавших аэропорт Донецка «киборгах» 5 15.08.2017, 22:04

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Кинодрама «Киборги» расскажет о защитниках Донецкого аэропорта, которых сами боевики прозвали киборгами за несокрушимость духа и воли.

В сети вышел первый тизер будущего фильма «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта. Видео было опубликовано на Youtube.

«Художественный фильм «Киборги» - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину», - говорится в описании под видео.

Военная кинодрама «Киборги» крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева расскажет о защитниках Донецкого аэропорта, которых сами боевики прозвали киборгами за несокрушимость духа и воли.

Консультантами для написания сценария выступили сами бойцы, которые защищали аэропорт.

Релиз фильма состоится в День защитника Отечества, который в Украине празднуется 6 декабря 2017 года.