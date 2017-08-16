Найдено доказательство библейской истории о превращении воды в вино 4 16.08.2017, 7:39

3,795

Израильские археологи совершили необычное открытие в районе Каны Галилейской.

Израильские археологи обнаружили недалеко от древнего города Кана Галилейская мастерскую по изготовлению больших ритуальных сосудов, упоминаемых в библейской истории про превращение воды в вино, пишет hronika.info.

Согласно Евангелию от Иоанна, одно из первых своих чудес Иисус Христос совершил на брачном пире в Кане Галилейской. На свадьбе кончилось вино, тогда Христос сказал "взять шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры". Долгое время ученые сомневались, что такие сосуды использовались иудеями в I веке нашей эры.

Такие сосуды, как выяснили археологи, изготавливались из известняка, а не из керамики, как остальная посуда.

"Причина этого любопытного выбора материала, по-видимому, была религиозной, ведь согласно древнееврейскому ритуальному праву сосуды, изготовленные из керамики, легко становятся нечистыми и поэтому должны быть разрушены", — объяснил руководитель раскопок доктор Йонатан Адлер, доцент Ариэльского университета.

По его словам, известняк не считался ритуально нечистым материалом, поэтому его активно применяли. Ученые удивились, что мастерская находилась в Галилее, ведь ранее найденные аналогичные объекты располагались преимущественно в Иерусалиме.

"Наши раскопки подчеркнули ключевую роль соблюдения ритуальной чистоты иудеями — не только в Иерусалиме, но и в далекой Галилее", — заявил археолог.

Кроме этого, ученые нашли искусственно высеченную пещеру, из которой древние рабочие добывали сырье для сосудов. Внутри нее были обнаружены многочисленные инструменты и станки.