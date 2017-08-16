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Июль 2017 года установил новый температурный рекорд

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  • 16.08.2017, 13:27
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Минувший июль стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений начиная с 1880 года.

Температура в этом месяце превысила среднеиюльскую на 0,83°С и побила рекорд июля 2016 года, сообщает tut.by со ссылкой на Институт космических наблюдений НАСА.

Проанализировав данные 6300 метеорологических станций по всему миру, а также приборов на судах и буях, измеряющих температуру поверхности моря, и антарктических исследовательских станций, специалисты установили, что температура в июле на 0,83°С превысила средний показатель 1951−1980 годов. Прежний рекордсмен — июль 2016 года — был теплее обычного на 0,82°С. Во все предыдущие годы июль был более чем на 0,1°С холоднее, говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что прошлый, 2016 год оказался самым теплым годом за 137 лет наблюдений.

Как говорится в докладе Национальной администрации по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) США, большинство показателей изменения климата продолжают «следовать тенденции потепления».

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2016 году также достигла рекордного уровня в истории.

Уровень моря поднялся на 82 мм, также установив рекорд с 1993 года, когда начались наблюдения за этим показателем.


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