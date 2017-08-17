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Жизнь в литовской деревне: сравните с белорусской

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  • 17.08.2017, 10:20
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Поездка в деревню Даргужяй впечатлила журналистов из Беларуси.

Журналисты приехали сюда в летних прозрачных сумерках, удивительно легко найдя место по описанию. И в голос ахнули, так сказочно все выглядело: деревенский домик легко вписывался в естественную ширму из высоченных берез и ивового подроста; огромную лужайку, всю в серебристой росе, обрамляли старые яблони, кипенно-белая пена гортензий, светясь в полумраке, торжествовала вокруг прудика, а аккуратная банька ладно стояла на берегу – тадам! – торопливо несущей свои воды реки Мяркис. Все было настолько органичным, что журналистам понравилось сразу, с порога, точнее, от калитки, пишет wildlife.by.

Журналистов угостили жареным линем, картошкой с соседского огорода и собранными буквально за час-два до их приезда лисичками, зацелованными солнцем томатами и ядреными малосольными огурцами, обещая завтра удивить…

Ричардас и Рута

Ричардас – фотограф, музыкант, видеооператор. Рута – его спутница и помощница.

В интервью Ричардас говорил:

«С возрастом ты переоцениваешь жизнь, понимаешь, что в ней представляет самую большую ценность. Это прежде всего свобода. Делать то, что ты хочешь и когда хочешь... Например, в любой момент ты можешь уехать... снимать рысь, барсука или птиц! И я выбрал такой вид деятельности, в котором был бы не зависим ни от кого».

Развивая тему, он продолжает:

«Оказались здесь совершенно спонтанно, можно сказать, волею случая. Я всю жизнь мечтал о домике на берегу реки – и вот мечта материализовалась! Раньше надо было садиться на машину и ехать на работу на какое-то расстояние от Вильнюса. Сейчас же – шагнул за порог – и ты уже на работе!»

Рута выросла в деревне, поэтому ее не пугает отсутствие стиральной или посудомоечной машины, необходимость косить траву или рубить дрова…

«Берег был заросший речной травой, не подойти к воде: ну и что?! Сама взяла в руки косу и убрала все это безобразие. Мне нравится утром ходить босиком по росе, как в детстве, и купаться голышом в Мяркисе: наш двор закрыт от любопытствующих взглядов. Открывайте глаза шире: поехали удивляться!»

Для начала – пешая прогулка по деревушке. Совсем рядышком, за ограждением, большущий сад, где сегодня народ активно собирает ягоды. Килограмм голубики – 6 евро, но взвешивают только ягоды, собранные в тару. Сколько ты съешь сам, никто не считает. И песни петь, как пушкинских крестьян, никто не заставляет.

В сад… по голубику

Компания Jūsų sodui – «Ваш сад», созданная в 1991 году, начала деятельность с выращивания цветов. За 25 лет существования бизнеса компания расширилась и в настоящее время занимается хозяйственно-коммерческой деятельностью: компьютерное проектирование и обустройство участков, торговля семенами, рассадой, рулонным газоном, цветами, декоративными растениями.

Но главная «фишка» места – это садовая голубика, кладезь витаминов, которую здесь выращивают и предлагают посетителям. Ягода очень полезна, отличный антиоксидант, регулирует обмен веществ и предотвращает онкологические, а также сердечно-сосудистые заболевания. Считается, что голубика не вызывает аллергию, напротив, снимает аллергические проявления различного происхождения. Вы можете сами собирать ягоды, а можете купить уже собранные.

Переработка продукта самая разная: варенье, джемы, соки, сушка, заморозка. На ягоду мы лишь глянули через забор: времени на собирательство не было.

Катрина и Шарунас

А потом журналистам заявляют: «Подключаем вкусовые рецепторы. Отправляемся на дегустацию французских сыров!». У въезда – полный аншлаг, все заставлено автомобилями. Это Sūrininkų Namai, «Поместье сыра», дом сыроваров.

Обстановка достаточно бюджетная и демократичная: тюки соломы во дворе под навесом вместо столов и кресел.

Но самое главное, что здесь можно попробовать традиционный литовский сыр, разнообразные сырные изобретения местных сыроваров на закваске из Франции из козьего, овечьего и коровьего молока.

Рассказ ведет Катрина: «Как мы оказались здесь? Надоел город, можно сказать, задушил, и мы приняли твердое решение уехать из него насовсем. Хотели найти занятие, чтобы заниматься чем-то настоящим. Искренним. Это место выбрали потому, что дружили с сыроделом, который здесь жил. Он-то и предложил перебраться и начать работать в усадьбе. Решили не эмигрировать, а сделать что-то хорошее у нас в Литве».

Катрина приносит деревянный поднос с сырами: «Здесь три вида мягкого козьего сыра: с кленовым пеплом, с паприкой и красным жгучим перцем; соленый жан-жак, самый популярный, его выдержка 4-6 недель (назван в честь живущего в Нормандии сыродела, который «вдохновляет» всех коллег и нас в том числе); сыр с выдержкой 5 месяцев, который мы называем «умник»; сыр с каротином; жареный сыр – и два десертных: из сладкого и из кислого молока с цукатами. Карамельный соус тоже готовим сами, как и выпекаем очень вкусный хлебушек на натуральной сыворотке».

«Набор» для дегустации не остается статичным, он меняется в зависимости от наличия продуктов, а понравившийся сыр можно приобрести. В дни активного посещения, как было и в нашем случае, сыры разбираются, как горячие пирожки.

К сыру можно заказать вино или пиво, чай и десерт. Одно гарантировано – посещение дома сыроделов вам запомнится наверняка!

Витас

Этот человек – просто сосед. Но, как и все здесь, очень оригинальный! И очень общительный. Дом он построил для себя лично и пока не собирается принимать в нем туристов. Но кто знает…

«По всем литовским программам показывали, как под этим дубом на горке я нашел одновременно 128 боровиков! Когда я купил землю и равнял участок, то сказал трактористу оставить горку, чтобы не навредить дубу…

А в понимании министерства окружающей среды я все равно вредитель! Меня заставили перенести беседку, убрать подвесной мостик через реку. Теперь я пользуюсь своеобразным «транспортом».

В прошлом году нашел маленьких бобрят. Я воюю с их родителями, засыпаю ямы, которые они роют. Весь берег разрыли, бандиты! Позвонил в министерство, спрашиваю: что мне делать с бобрятами? Помогите! А мне в ответ: «Это не наши проблемы».

Йозас

Йозас – еще один сосед Ричардаса – мужчина довольно почтенного возраста, но этих лет ему ни за что не дашь, глядя в живые, полные задора глаза.

Йозас встречает журналистов блинами на сковородке и с гордостью демонстрирует семейку боровиков, выросшую на его участке, а также сад, полный яблок, ягодные кусты, парники с овощами.

А вообще-то он поэт, который приехал в Даргужяй более 20 лет назад и осел здесь. Стихи, как сказала Рута, он пишет замечательные, очень лиричные!

Йозас в разговоре с журналистами тоже воспевает красоту места, рассказывает, что сам легко приспособился ко всем бытовым трудностям и трудностями их вовсе не считает!

А затем журналисты проехали по окрестностям, где их фотомоделями были цапли и орланы, косули и лошади, зайцы и лиса, цветы и дуб-исполин с дуплом, выжженным молнией, куда запросто помещается человек.

А в пруду у Ричардаса, оказывается, водится рыбешка!

Природа, столь же прекрасная и фотогеничная, как и у нас дома, в Беларуси. А вот сама деревня Даргужяй весьма впечатлила!


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