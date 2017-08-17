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В Слониме требуют немедленно освободить Игоря Комлика

  • 17.08.2017, 11:39
Игорь Комлик

Активисты собирают подписи под письмом с требованием прекратить преследование независимого профсоюза РЭП.

Представители общественных организаций и политических партий города Слонима начали сбор подписей под письмом к Лукашенко с требованием немедленного освобождения политзаключенного Игоря Комлика и прекращения уголовного преследования лидера независимого профсоюза РЭПГеннадия Федынича.

В письме к правителю говорится, что действия власти направлены на уничтожение независимого профсоюзного движения в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Активист Михаил Сошко, который ведет сбор подписей под письмом к Лукашенко, убежден, что действия власти - месть профсоюзным лидерам за активную гражданскую позицию и защиту социально-экономических интересов трудящихся.

- Независимые профсоюзы - единственная и, наверное, последняя организация, члены которой отстаивали права простого рабочего человека. Скольким людям помогли в судах, написании жалоб... Все это очень возмущает чиновников, которые не привыкли, когда их повесткой вызывают на заседание суда. И очевидно, что чиновникам неймется и хочется быстрее «разобраться» с профсоюзными деятелями, - говорит Сошко.

В письме подчеркивается, что своими действиями в отношении деятелей независимого профсоюза белорусские власти грубо нарушают Конвенцию Международной организации труда № 87 «О свободе объединений». А также авторы письма требуют немедленного освобождения Игоря Комлик, прекращения преследования Геннадия Федынича и снятия с них беспочвенных обвинений.

Копии обращения также направят министру внутренних дел Игорю Шуневичу, а также Генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку.

Напомним, что 2 августа офис профсоюза подвергся обыску, в результате которого изъяты все жесткие диски компьютеров, арестован офис профсоюза РЭП, личное имущество Геннадия Федынича и Игоря Комликa. Против Федынича и Комлика возбуждено уголовное дело за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупных размерах». Игорь Комлик со 2 августа по настоящее время находится в тюрьме.


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