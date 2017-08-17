Азаренко рассказала, почему пропустит US Open 4 17.08.2017, 18:50

Экс-первая ракетка мира пропустит Открытый чемпионат США из-за семейных проблем.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о семейных обстоятельствах, из-за которых может пропустить Открытый чемпионат США, до которого осталось меньше двух недель.

«Мои фанаты и друзья, которые меня всегда поддерживают, заслуживают знать о том, почему я пока не могу выступать. День в прошлом декабре, когда родился мой сын Лео, был самым счастливым в моей жизни. С тех пор я по-новому смотрю на молодых матерей и отцов, у которых с рождением детей появляется столько разных обязанностей. Между тем, как и большинство работающих мам, несмотря на мою безграничную любовь к сыну, я оказываюсь в ситуации сложного выбора, который может отсрочить мое возвращение к работе.

В минувшем марте в Беларуси я начала готовиться к своему возвращению, которое было намечено на 31 июля. Мне удалось вернуться раньше, и я сыграла на Мальорке, а потом на «Уимблдоне».

Вскоре после «Уимблдона» мы с отцом Лео расстались и сейчас решаем юридические вопросы. В ситуации, сложившейся на данный момент, я могу сыграть на US Open в этом году только в том случае, если оставлю Лео в Калифорнии, что я делать не хочу.

Одновременно заботиться о ребенке и строить карьеру не бывает просто, но я готова к этому испытанию. И я хочу выразить свою поддержку мужчинам и женщинам, которые, как и я, убеждены, что совершенно нормально быть родителем и при этом работать. Никто не должен оказываться перед выбором: ребенок или карьера. Мы все достаточно сильны, чтобы делать и то, и другое.

Я безмерно благодарна за поддержку, которую получаю от мужчин и женщин по всему миру, которые солидарны с работающими мамами и поддерживают их в их праве быть с ребенком. И я с оптимизмом смотрю в будущее и рассчитываю, что ситуация разрешится благополучно, и я смогу возобновить выступления. Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и карьерой.

Я верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео сможем уладить наши разногласия, выстроить взаимодействие и договориться о том, как нам поехать в Нью-Йорк всем вместе, чтобы я смогла там сыграть, но главное – чтобы в жизни Лео постоянно присутствовали оба его родителя», – написала Азаренко в своем Facebook.