Посол Польши в Беларуси: К середине моей миссии смогу дать интервью по-белорусски 2 17.08.2017, 20:52

Конрад Павлик

Фото: PAP

Конрад Павлик рассказал, что учит белорусский язык.

Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик рассказал «Еврорадио», что уже учит белорусский язык и даже старается на нем разговаривать.

- Я учу белорусский язык. И даже время от времени стараюсь говорить по-белорусски. Правда, чаще ― не публично, во время частных встреч в тиши кабинета. Хотелось бы больше времени выделять на это мое учение, но не всегда есть такая возможность ― повестка посла достаточно активна, много разных путешествий. Надеюсь, что ближе к середине моей миссии я смогу хотя бы часть интервью дать по-белорусски. Здесь главное, чтобы, отвечая на вопросы, чувствовать себя раскрепощенным, и чтобы лексика была достаточно богатой.