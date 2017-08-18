В лотерее Powerball разыгрывают джекпот в $510 миллионов 1 18.08.2017, 7:59

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Это на 80 миллионов больше, чем разыгранный накануне куш.

Тысячи американцев примут участие в субботу в розыгрыше джекпота в размере $510 млн в лотерее Powerball, где вероятность сорвать куш оценивается примерно 1 к 292,2 млн, сообщает в четверг газета "Тайм" (перевод – interfax.by).

Таким образом, в случае, если счастливый выигрышный билет купит один человек, он может получить наличными сумму до $324,2 млн.

Разыгранный накануне куш составлял $432,5 млн. Выигрышными номерами оказались 9-15-43-60-54 и 4.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, а также Вашингтоне (округ Колумбия), на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Стоимость билета варьируется от $2 до $3.

Победитель может получать джекпот частями на протяжении 30 лет или забрать выигрыш сразу, но в последнем случае сумма уменьшится.