В Голливуде сняли боевик про белорусского диктатора 1 18.08.2017, 14:26

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В белорусском прокате его переименовали в боснийского.

В Беларуси 17 августа начался показ американского комедийного боевика режиссера Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» с Гэри Олдманом в роли белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича, сообщает «Радыё Свабода».

По сюжету, спецагент Майкл Брюс (Райан Рейнольдс) вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон), чтобы спасти киллера от убийства белорусскими наемниками и дать ему возможность свидетельствовать в суде против диктатора.

Но в белорусском прокате Дукович превратился из белорусского диктатора в боснийского. По некоторым данным, это было сделано не по инициативе властей Беларуси, а российского дистрибьютора. Белорусский диктатор стал боснийским также в российском и украинском прокате.

Некоторым критикам «Телохранитель киллера» понравился, но в основном из-за роли Рейнольдс и Джексона. Олдмана же в роли белорусского диктора не хвалят, но и не критикуют. Большинство критиков дает фильму средние оценки.

По данным Rotten Tomatoes, фильм понравился только 35% критиков, которые дали среднюю оценку в 4,9 из 10 (также 49 баллов из 100 возможных дают фильму на Metacritic). По мнению британской Times, фильм просто повторяет формулу боевиков 80-х годов типа «Смертельного оружия» или «48 часов». Американский Wall Street Journal говорит о «размытых тонах» фильма, а британский The Sun описывает фильм как «тупой как баран, знойно громкий, не настолько хороший, как он сам считает, но все равно хороший». 70% рядовых зрителей, по данным Rotten Tomatoes, фильм понравился.

В российских СМИ на момент публикации вышел только один обзор фильма: «Российская газета», официальное СМИ правительства России, оценила фильм в 3,5 из 5 баллов, не говоря о национальность Дуковича.

Напомним, что в начале 2016 года канал «Аль-Джазира» выпустил фильм о Лукашенко под названием «Беларусь: Последний диктатор Европы».