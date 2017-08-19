Цукерберг уйдет в декрет из-за рождения дочери 2 19.08.2017, 8:46

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Марк Цукерберг

Фото: Getty Images

Основатель Facebook хочет провести вместе с ребенком его первые дни.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уйдет в декретный отпуск из-за рождения второй дочери. Об этом 18 августа он написал на своей странице в соцсети.

Цукерберг напомнил, что когда родилась его первая дочь Макс, он уже поступал подобным образом.

"Я всегда буду благодарен, что я смог потратить так много времени с ней в первые месяцы ее жизни", – признался он.

Цукерберг рассказал, что ожидает рождения второй дочери в ближайшее время и в этот раз тоже возьмет двухмесячный отпуск, но разобьет его по частям.

"Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками в начале, а потом мы проведем целый декабрь вместе", – написал миллиардер.