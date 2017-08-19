Скоро введут налог на воздух? 21 19.08.2017, 9:43

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Белорусов обложили немыслимым количеством налогов.

Премьер-министр Андрей Кобяков, выступив 1 августа на заседании Совмина по итогам работы экономики в первой половине 2017 года, особо подчеркнул, что из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития не выполнен только один - показатель по реальным располагаемым доходам населения. Но волноваться особо не о чем. По словам премьера, этот показатель «тоже имеет тенденцию роста», пишет экономист Сергей Жбанов в «Белгазете».

Проблема между тем есть, но кроется она вовсе не в темпах роста реальной зарплаты, которая «в январе-мае выросла на 2% и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (рост за 5 месяцев - 102,7%)». За счет чего ускорился рост производительности, премьер объяснять не стал, поскольку это и так ясно. Помня о том, что за I полугодие ВВП прибавил всего лишь 1%, каждый заинтересованный наблюдатель может легко прийти к мысли о животворном эффекте оптимизации (т.е. сокращения) количества трудящихся в экономике.

Зато Андрей Кобяков точно назвал причину отставания динамики реальных располагаемых доходов населения. «На показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица зарабатывали на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», - пояснил премьер.

В этой связи самое время напомнить о том, что по методике Белстата реальные располагаемые денежные доходы представляют собой все денежные доходы населения за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Причем в этой огромной куче доходов 61,6% приходится на оплату труда, 24,7% - на трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т.п.), 8,1% - на доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, ну и, наконец, 5,6% - на доходы от собственности и прочие доходы.

В общем, проценты, получаемые населением от банковских вкладов, занимают очень небольшую долю в общей массе доходов, и потому объяснение премьера выглядит, мягко говоря, не очень убедительно. К инфляции тоже претензий нет, поскольку к концу 2-го квартала годовой прирост потребительских цен замедлился до 6,5%. Кстати, в июле 2017г. в Беларуси была вообще зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по сравнению с июнем т.г. составил 99,9%.

Это значит, что от такой ценовой динамики реальные доходы населения только увеличиваются.

Поэтому причину отставания реальных располагаемых доходов населения следует искать в другом месте. Например, в сфере налогообложения доходов. Ну а если еще точнее, то в степени тяжести налогового бремени на экономику.

Согласно международной практике, величина налоговой нагрузки на экономику Беларуси рассчитывается как отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП). По официальным данным, в 2015г. доля налоговых доходов консолидированного бюджета к ВВП была равна 24,8%, а в 2016г. выросла на 0,5%, составив 25,3%. К сожалению, информация о налоговой нагрузке на экономику публикуется в нашей стране только по итогам года. Но поскольку желание разобраться в этом вопросе возникло в середине т.г., то нам пришлось воспользоваться данными Нацбанка.

По данным банковского регулятора, в январе-апреле 2017г. в доходную часть консолидированного бюджета поступило BYN10,3 млрд., или 33,6% от ВВП. Причем налоговые доходы за этот период составили 83,8%, или BYN8,63. Ну а далее совсем просто. Стоило лишь сопоставить этот налоговый поток с ВВП, как сразу стало ясно, что в течение первых 4-х месяцев т.г. налоговая нагрузка в стране возросла до 28% ВВП.

Довольно неожиданный результат, если учесть, что руководство Минналогов и сборов (МНС) в конце 2016г. уверяло общественность в том, что налоговая нагрузка на экономику в этом году расти не будет, а может быть, даже и уменьшится. В частности, начальник главного управления методологии налогообложения МНС Игорь Скринников говорил о том, что уровень налоговой нагрузки на экономику Беларуси в 2017г. планируется снизить до 23,5% ВВП.

Впрочем, об этом сегодня можно было и не вспоминать, если бы не многообещающий лукашенковский анонс о стимулировании деловой активности в стране начиная с октября т.г. Власти якобы готовы избавить предпринимателей от необходимости наличия печати и обещают минимизировать вмешательство пожарной и санитарно-эпидемиологических служб в бизнес. Но не более того. Пока даже намеков нет на то, что в этом прогрессивном документе появится хоть какой-то вариант заметного снижения налоговой нагрузки на экономику.

Между тем ни отдельные алчные пожарники, ни злые санитары никогда не были главным препятствием для экономического роста ни в одной стране мира. Рост появляется сразу вскоре после того как в экономике существенно снижают налоговое бремя. И более никаких чудес.