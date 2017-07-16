Ждем налогов на воздух 49 16.07.2017, 8:47

Иллюстрация: Евгений Кран

Лукашенко роет траншею к карману каждого белоруса.

Вчера, 15 июля, вступил в силу новый закон о декларировании доходов физическими лицами, то есть самыми обычными гражданами нашей страны.

Теперь налоговики уже смогут требовать у любого белоруса декларацию хоть каждый месяц, причем с подтверждением доходов за последние 10 лет. Подтвердить свои доходы нужно будет в течение месяца, а декларацию подать – в течение 10 дней после получения запроса.

Что означает очередная «инициатива» властей – сайт Charter97.org поинтересовался у известного белорусского кинорежиссера Юрия Хащеватского.

- Зачем все-таки налоговой потребовалось так часто заглядывать в карман белорусов, да еще и за последние 10 лет?

- Этот закон – вполне в русле государственной политики нашего бессменного «председателя колхоза». Все происходит так, как и должно было случиться.

Все движется по тому руслу, которое было вырыто в нашем большом колхозе. В колхозе, где уже совсем нет денег. И теперь это «русло» местами превращается в канализацию. Вместо большого, светлого канала в будущее власти роют траншею к карману каждого белоруса.

Еще бы! Ведь им сейчас катастрофически не хватает денег. С китайскими инвестициями возникли проблемы. Россия уже не дает столько, сколько хотелось бы. МВФ настаивает на реформах, которые могут привести к падению власти Лукашенко.

Ведь условия, которые предлагает МВФ, ведут к свободе предпринимательства и вообще к гражданским свободам. Если эти реформы провести – главным в стране станет не детина с дубинкой, а тот человек, который может прокормить себя и свою семью, организовать дело и рабочие места для других людей.

Те, кто читал «1984» Джорджа Оруэлла, помнят, как там власть обращалась с «пролами». Их надо было держать в неведении, нищете, без образования – то есть понижать уровень общества, чем и занимается режим Лукашенко. Но при этом денег властям уже не хватает на самих себя, дорогих. Уже 17-ю резиденцию построили, а 18-ю строить не за что! Значит, выход один: налоги, налоги и еще раз налоги.

Самое смешное в этой ситуации то, что новые налоги не окупят тех затрат, которые власти бросят на их собирание. Вот и получается, что и новый налоговый закон – это все тот же цирк. Все это крайне неумно, сляпано по-колхозному, по-идиотски. Как мы попали в сплошной идиотизм с нашим «председателем колхоза», так и продолжаем в нем жить. Чему тут удивляться?

- На что еще, по вашему мнению, хватит фантазии у властей? Какие еще «коленца» они способны выкинуть, придумывая способы пополнить свои закрома?

- О, здесь простор для их фантазии огромный! Например, могут ввести налог за пользование унитазами, которые сейчас стали настолько дороги для власти, что участвуют в государственных парадах.

Но и тут получается замкнутый круг: чем больше власти введут налогов на канализацию, тем меньше люди станут есть, чтобы реже ею пользоваться. Понимаете, у властей сейчас безвыходная ситуация.

Этот полушуточный пример с унитазами очень хорошо демонстрирует общую тенденцию: зажимая налогами людей, Лукашенко добивается всеобщей бедности и это в свою очередь превращает и его в нищего. Что еще брать у многократно обобранных людей? Только ввести налог на воздух остается в результате.

На что еще? На то, что сидишь и говоришь. На то, что лежишь и думаешь. На то, что можешь встретиться с друзьями на улице . На все это власти могут придумать налог. Да уже и вводят потихоньку. Ведь, чтобы собраться на улице, у нас в стране нужно заплатить милиции за «охрану мероприятия».

Власть, как клептоман, не может не лезть в наш карман. У нее нет других способов править, кроме ограбления населения. Раньше хоть Россия давала Лукашенко подачки. Хотя это были даже не подачки, а своего рода плата за разорение Беларуси, гибридная разведка перед проведением военных учений «Запад-2017».

Это было со стороны России 20-летние «унавоживание почвы» для того, чтобы съесть Беларусь. Лукашенко с огромным удовольствием принимал эти подачки, жил на них, уничтожая взамен все живое и национальное в нашей стране. А теперь он в полном ужасе: где взять деньги? Вот и изгаляется в придумывании новых налогов.

- Но если, как вы сказали, власть тоже зависима от этих налогов, ничего больше не умеет делать – может есть какой-то способ использовать их как ее слабое место? Бойкотировать или что-то в этом роде?

- Белорусы сами по себе – народ партизанский. И очень скоро этот партизанский характер почувствуется. Более чем уверен, что наши люди уже все поняли и будут делать все возможное, чтобы максимально бойкотировать налоги и ничего не платить по новым «письмам счастья».

Это, конечно, неплохо, но в итоге мало что даст. Надо объяснять людям, что дело вовсе не в налогах, что дальше будет еще хуже.

Ведь почему власть так обнаглела в последнее время? Потому что, проведя очередные незаконные «выборы», Лукашенко все превратил в свои силовые структуры. Налоговая – это тоже теперь силовая структура, которая разрабатывает и проводит карательные операции против белорусов. Власть просто «охренела» окончательно. И люди должны это понять и противостоять этой власти не только в конкретных случаях, а в целом.

А противостоять надо всеобщим бойкотом всего: и налоги не платить, и на работу не ходить… Вот простой пример: студента отчислили за участие в акции против налога на «тунеядцев». А если бы все его однокурсники после этого, как один человек, ушли с занятий – вы думаете, руководство университета что-то бы им сделало? Да нет! Оно тут же бы поджало хвост.

Самое важное: мы должны научиться друг друга защищать. Понимать одну простую истину: защищая друг друга – мы защищаем самих себя. Есть проблемы у предпринимателей – надо вставать на защиту предпринимателей. Если рабочие вышли на забастовку из-за того, что работают 48 минут в день – мы тоже должны ее поддержать.

Вот сейчас каждый белорус должен оглянуться и подумать: если я помогу кому-то сейчас, а потом кто-то поможет мне – то вместе мы сможем помочь друг другу. Вместе мы сможем прекратить этот колхозный кошмар, который вокруг нас творится.