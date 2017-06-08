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На минском заводе рабочий день сократили до 48 минут

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  • 8.06.2017, 11:46
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В попытках властей скрыть безработицу доходит до абсурда.

В Беларуси надо четко оговорить, что такое существенное изменение условий труда, не приняв которое человек может расстаться с работодателем без выплаты пособия, считает председатель федерации провластных профсоюзов Михаил Орда. «Из-за размытости формулировок работодатели порой, мягко говоря, безобразничают», — сказал профсоюзный лидер в интервью sb.by.

— Приведу пример. В прошлом году на одном минском заводе 110 работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут. С 8.00 до 8.48. Соответственно, и зарплата копейки. Таким образом человека толкают к увольнению по собственному желанию без всяких выплат, — рассказал Михаил Орда.


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