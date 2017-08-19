Bloomberg рассказал о дружбе четы Абрамовичей с дочерью Трампа 1 19.08.2017, 11:30

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Иванка Трамп (слева) и Дарья Жукова

Дочь президента США дружила с женой Романа Абрамовича Дарьей Жуковой, а сам миллиардер не раз встречался с Джаредом Кушнером.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер после победы Дональда Трампа на выборах указали, что три или четыре раза встречались с Романом Абрамовичем и его женой Дарьей Жуковой на различных светских мероприятиях.

Bloomberg указывает, что 2014 года чета Кушнеров по приглашению Жуковой четыре дня провела в Москве. Вместе они присутствовали на ужине, организованном для сбора денег в пользу Еврейского музея и центра толерантности в российской столице. Помимо этого Кушнер, который ныне является советником президента США, инвестировал в арт-бизнес Жуковой, пишет РБК.

Также, как отмечает Bloomberg, Иванка Трамп, Кушнер, его брат Джошуа и Жукова вместе ходили на футбольный матч «Челси» — «Милан» в штате Нью-Джерси. Также Трамп и Жукова вместе посещали матчи Открытого чемпионата США по теннису.

Как рассказал источник агентства, сам Абрамович никогда не общался с Кушнером с глазу на глаз. Нет никаких данных, что семейные связи каким-то образом могли привести к вмешательству России в американские выборы. «История их взаимоотношений — нормальная история для современного мира богатых, где деньги, власть, искусство и филантропия перемешиваются вне зависимости от государственных границ», — пишет автор Bloomberg.

Агентство указывает, что Иванка Трамп в своем Instagram благодарила Жукову за «четыре незабываемых дня в России». В свою очередь представитель Абрамовича заявил, что миллиардер с тех пор ни разу не общался с Кушнером.

Thank you @mamasinthebuilding for an unforgettable four days in Russia! 💃💃💃 Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Фев 4 2014 в 10:49 PST

По данным Bloomberg, познакомила Дарью Жукову с Иванкой Трамп в 2010 году Венди Денг — бывшая жена Руперта Мердока. А сама Жукова вместе с Денг вкладывала деньги в арт-проект Artsy, в который вкладывал деньги Джошуа Кушнер, известный как инвестор в различные стартапы.

7 августа Абрамович и Жукова объявили о решении разойтись после десяти лет совместной жизни.

Эксперты Forbes оценивают состояние Абрамовича в $9,2 млрд, он занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.