Минчане вызвали милицию на храпящего соседа

Минчане вызвали милицию на храпящего соседа15
- 19.08.2017, 11:33
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Необычный звонок поступил ночью на линию «102».
Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном аккаунте в Twitter.
Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.
"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.
При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.