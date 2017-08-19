Минчане вызвали милицию на храпящего соседа 15 19.08.2017, 11:33

5,699

Необычный звонок поступил ночью на линию «102».

Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном аккаунте в Twitter.

Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.

"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.

При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.