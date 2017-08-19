закрыть
19 августа 2017, Saturday, 13:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчане вызвали милицию на храпящего соседа

15
  • 19.08.2017, 11:33
  • 5,699

Необычный звонок поступил ночью на линию «102».

Жители Минска обратились в правоохранительные органы из-за того, что им мешает храп мужчины, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в официальном аккаунте в Twitter.

Звонок на линию "102" поступил от граждан, проживающих в одном из домов, расположенных на улице Менделеева в белорусской столице.

"В милицию поступил звонок: в тамбуре лежит пьяный мужчина и очень громко храпит", – говорится в сообщении.

При этом в ГУВД не уточнили, отреагировали ли правоохранители на данный вызов.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма