Завтра в Беларуси жара до 34 градусов 19.08.2017, 11:55

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Но на Западе ожидаются дожди.

Жара до 34 градусов ожидается в Беларуси в воскресенье. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем по западу пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Также в ночное время в некоторых районах возможны сильные дожди. Ветер будет юго-восточный, в западных районах с переходом на северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем будет плюс 27-34. При этом по западу прогнозируется 21-26 градусов выше нуля.