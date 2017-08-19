Завтра в Беларуси жара до 34 градусов
- 19.08.2017, 11:55
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Но на Западе ожидаются дожди.
Жара до 34 градусов ожидается в Беларуси в воскресенье. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем по западу пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Также в ночное время в некоторых районах возможны сильные дожди. Ветер будет юго-восточный, в западных районах с переходом на северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем будет плюс 27-34. При этом по западу прогнозируется 21-26 градусов выше нуля.