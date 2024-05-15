«И чем угощать таких красоток?» 1 15.05.2024, 13:06

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Под Могилевом ко двору частного дома из леса пришли необычные «гости».

Жительница Могилёвской области поделилась в TikTok видеороликом, снятым с территории своего подворья. Прямо к забору белоруски пришло несколько десятков пятнистых оленей, пишет telegraf.news.

Пользователи соцсети удивились такому наплыву лесных обителей, ведь пятнистый олень — не тот вид, который можно часто встретить даже по одиночке. Животное имеет статус «вымирающего» и занесено в Международную красную книгу. Автор видеоролика раскрыла подробности локации. По её словам, дело было в д. Караси в Шкловском районе. За сутки видео набрало почти 100 тысяч просмотров и без малого 300 комментариев.

«Ах ни фига себе гостей прибыло! Встречай не хочу. И чем угощать таких красоток?», — удивился один из комментаторов.

«Вот это да…хочу проснуться на даче и увидеть такое», — восхитилась под видео ещё одна девушка.

«Хорошо ,то не зубры или медведи! А это милота….», — добавил ещё один комментатор.

«Леса не осталось, вот и куда им деваться?», — порассуждала о причинах такого явления одна из пользовательниц соцсети.