«И чем угощать таких красоток?»1
- 15.05.2024, 13:06
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Под Могилевом ко двору частного дома из леса пришли необычные «гости».
Жительница Могилёвской области поделилась в TikTok видеороликом, снятым с территории своего подворья. Прямо к забору белоруски пришло несколько десятков пятнистых оленей, пишет telegraf.news.
Пользователи соцсети удивились такому наплыву лесных обителей, ведь пятнистый олень — не тот вид, который можно часто встретить даже по одиночке. Животное имеет статус «вымирающего» и занесено в Международную красную книгу. Автор видеоролика раскрыла подробности локации. По её словам, дело было в д. Караси в Шкловском районе. За сутки видео набрало почти 100 тысяч просмотров и без малого 300 комментариев.
@svetlanalana033 #Красотаприроды #пятнистые олени #Красная ♬ X Mode. В мире животных - Fire! 90, 00 • Музыка / music
«Ах ни фига себе гостей прибыло! Встречай не хочу. И чем угощать таких красоток?», — удивился один из комментаторов.
«Вот это да…хочу проснуться на даче и увидеть такое», — восхитилась под видео ещё одна девушка.
«Хорошо ,то не зубры или медведи! А это милота….», — добавил ещё один комментатор.
«Леса не осталось, вот и куда им деваться?», — порассуждала о причинах такого явления одна из пользовательниц соцсети.