закрыть
15 мая 2024, среда, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сотруднику частного медцентра в Минске при увольнении не отдали трудовую

  • 15.05.2024, 12:32
Сотруднику частного медцентра в Минске при увольнении не отдали трудовую

Вот как он ее возвращал.

Сотруднику одного из частных медцентров в Минске при увольнении не вернули трудовую книжку, в итоге он пожаловался в Департамент государственной инспекции труда. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

Специалисты во время рассмотрения его жалобы установили факт невыдачи трудовой книжки при увольнении. В результате сотруднику ее вернули и изменили дату увольнения на новую (на день выдачи трудовой книжки).

Кроме того, работодатель вынужден был выплатить средний заработок за каждый день задержки выдачи документа, общая сумма превысила 2,3 тысячи рублей.

За допущенные нарушения трудового законодательства виновное должностное лицо оштрафовали, сообщили в Департамент государственной инспекции труда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина