Сотруднику частного медцентра в Минске при увольнении не отдали трудовую 15.05.2024, 12:32

Вот как он ее возвращал.

Сотруднику одного из частных медцентров в Минске при увольнении не вернули трудовую книжку, в итоге он пожаловался в Департамент государственной инспекции труда. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

Специалисты во время рассмотрения его жалобы установили факт невыдачи трудовой книжки при увольнении. В результате сотруднику ее вернули и изменили дату увольнения на новую (на день выдачи трудовой книжки).

Кроме того, работодатель вынужден был выплатить средний заработок за каждый день задержки выдачи документа, общая сумма превысила 2,3 тысячи рублей.

За допущенные нарушения трудового законодательства виновное должностное лицо оштрафовали, сообщили в Департамент государственной инспекции труда.