Как выглядели сайты белорусских медиа конца 90-х
- 19.08.2017, 21:25
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Некоммерческая библиотека Internet Archive с 1996 года занимается архивации интернет-сайтов по всему миру.
Baj.by порылся в архиве и вытащил то, что осталось с конца 90-х - начале 2000-х. Правда, сохранилось немного...
«Хартия»
Газета «Имя», 1999 год
«Белорусская Деловая Газета», 2000 год
«Вечерний Минск», 1997 год
«Tut.by», 2000 год
«Дед Талаш»
«Музыкальная газета», 1998 год
«Новинки». Версии 90-х без изображений
«Радыё Свабода», 2000