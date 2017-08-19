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Как выглядели сайты белорусских медиа конца 90-х

  • 19.08.2017, 21:25
  • 2,477

Некоммерческая библиотека Internet Archive с 1996 года занимается архивации интернет-сайтов по всему миру.

Baj.by порылся в архиве и вытащил то, что осталось с конца 90-х - начале 2000-х. Правда, сохранилось немного...

«Хартия»

Газета «Имя», 1999 год

«Белорусская Деловая Газета», 2000 год

«Вечерний Минск», 1997 год

«Tut.by», 2000 год

«Дед Талаш»

«Музыкальная газета», 1998 год

«Новинки». Версии 90-х без изображений

«Радыё Свабода», 2000


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