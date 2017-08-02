Сколько осталось режиму Путина? Геннадий Гудков

2.08.2017, 20:27

Геннадий Гудков

Жителям РФ «светит» долгое прозябание экономики и дальнейший дрейф в стан третьеразрядных государств.

Президент Трамп уже подписал закон США, вводящий серьезные санкции против КНДР, Ирана и России. Как минимум всем нам, 145 миллионам жителей России, после вступления санкций в силу «светит» долгое прозябание экономики, сползание страны на технологическую обочину мирового развития и дальнейший дрейф в стан третьеразрядных государств по всем направлениям: наука, медицина, образование, культура и прочее. Конечно, ядерная дубина пока сохранит нашу территориальную целостность и суверенитет (правда, не спасет от нарастающих внутренних противоречий), но любить нас и сотрудничать с нами долгие годы никто не будет. Если только по необходимости, как общаются между собой давно разведенные супруги после долгой войны за имущество, но так и не сумевшие разделить общую квартиру.

Добавьте сюда перекрытый на десятилетия кран международных инвестиций, поставок высокотехнологичной продукции и усугубляющуюся международную изоляцию. Хуже того, наша страна встала в глазах подавляющего большинства стран мирового сообщества в один ряд с радикальным исламским Ираном и вконец «очучхевшей» Северной Кореей. Как говорится, компания «оторви да брось»...

Конечно, в ближайшее время по этой причине из России еще более интенсивно, чем сегодня, побежит народ, наиболее предприимчивый, образованный и творческий. Так что Нобелевских премий за прорывные знания нам ждать не стОит. На худой конец, их будут вручать нашим ученым за открытия и разработки, совершенные вне РФ. Полагаю, Олимпиада в Сочи и ЧМ по футболу в России тоже в последний раз. (По крайней мере, на очень долгое время). На Китай и всякие ШОС также вряд ли стоит надеяться: никто (Индия, Китай, Япония или Южная Корея, не говоря уж о Японии) не захотят терять американский (европейский) рынок ради сомнительной «любви к России». Дружить со странами — изгоями не очень выгодно. Совершенно очевидно, вскоре к санкциям присоединится Европа, и вот тогда наступит ... (завершите фразу сами, кому как нравится).

Но я не об этом. Многие еще помнят, что СССР, сверхдержава, вся в союзниках и блоках, рухнул через несколько лет после санкций, введенных Западом в ответ на наше вторжение в Афганистан. Я очень хорошо помню, что вплоть до августа 1991 года наши власти смело по любому поводу и даже без показывали дулю «дядюшке Сэму», всерьез ждали краха империализма и исходили благородным патриотическим гневом против врагов, посягающих на наше право творить в мире что заблагорассудится, не обращая внимание на соседей и партнеров.

Помнится, наши бонзы еще в середине 80-х оптимистично уверяли народ, что «СССР стоял, стоит и в веках стоять будет», невзирая на «происки империализма», ибо «за нами — историческая правда и сила идей марксизма-ленинизма». Финал всем известен: 26 лет как нет ни СССР, ни 20-ти миллионной КПСС (ум, честь и совесть эпохи). А «проклятые империалисты» продолжают жить и развиваться, изобретать Ай-фоны и ай-пады, электромобили и возвращаемые космические ракеты. Мы же до сих пор не способны выпустить хотя бы одну модель приличной конкурентоспособной автомашины, не говоря об электронике или популярном в мире самолете.

Зато мы постоянно встаем с колен, показываем всем «кузькину мать», мастерски подменяем пробирки с мочой и вообще живем ради победы во всем мире «духовных скреп», способных заменить нам все радости бытия.

Только у меня случается «дежавю», когда начинаешь путать времена позднего Брежнева с поздним Путиным, киселевские передачи с советской пропагандой и истерику по поводу высылки «американских шпионов» и «русских агентов» конца 80-х и сегодня? Правда, у нынешней России, в отличие от СССР, нет союзников, симпатий стран «третьего мира», огромной армии и звания сверхдержавы. Вот почему мне кажется, что к краху режима Путина приведет не оппозиция, раздавленная и ослабленная репрессиями и запретами, а экономическое и политическое давление Запада, усугубляемое глубочайшей внутренней деградацией всего госаппарата и экономическим кризисом, порожденным полностью исчерпавшей себя коррупционной «вертикалью власти». Не думаю, что ждать финала придется слишком долго…

Геннадий Гудков