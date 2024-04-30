Зеленский обсуждал с президентом Литвы возвращение в Украину мужчин призывного возраста 2 30.04.2024, 19:34

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Литва была бы готова помочь, если бы Киев увидел в этом необходимость.

Президент Литвы Гитанас Науседа обсуждал вопрос возвращения в Украину мужчин призывного возраста с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Вильнюсе.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на старшего советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса.

По мнению Будриса, Литва была бы готова помочь Украине вернуть в страну мужчин мобилизационного возраста, если бы Киев увидел в этом необходимость.

«В той мере и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается — как и касательно других потребностей, того, что нужно Украине», — сказал Будрис, отметив, что Науседа также обсуждал этот вопрос с Зеленским во время последней встречи в Вильнюсе.

Отвечая на вопрос, как на практике мог бы выглядеть возврат украинских мужчин на родину, Будрис указал, что возможны разные пути.

«Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, уклоняющихся от обязательств в Украине, и, если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет — насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация», — сказал он.