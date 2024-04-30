Белорусы жалуются на проблемы с обменом валюты 1 30.04.2024, 19:42

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У банков возникают вопросы к внешнему виду банкнот.

Очередной банк обновил правила по обмену иностранной валюты, на этот раз — «БСБ Банк». Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков. Напомним, белорусы жалуются, что сохраняются трудности с обменом валюты, у финучреждений возникают вопросы к внешнему виду банкнот, передает «Зеркало».

В прошлом году банки стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. После этого обменять иностранную валюту стало сложнее — в некоторых случаях банки отказывались ее принимать, даже если купюры внешне на первый взгляд не имели дефектов.

С 1 февраля этого года банки ввели изменения в единые правила обмена валюты. К этим новшествам тогда присоединилось большинство финучреждений. Планировалось, что после этого в некоторых случаях продать иностранные деньги будет проще.

К примеру, банки теперь принимают для обмена банкноты с одним надрывом или надрезом длиной до 10 мм (раньше — максимум 5 мм).

Чтобы дензнак приняли для обмена, с февраля на нем не должно быть больше четырех отверстий (проколов) диаметром до 1 мм каждое. Ранее на одной банкноте могло быть не больше трех таких «дырок».

Как сообщали ранее в Ассоциации белорусских банков, эти требования не касаются российских рублей.

Эти правила по обмену валюты связаны в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. Единые правила обмена валюты должны исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот.