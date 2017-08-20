«Одно полушарие не знает, что творит другое» 32 20.08.2017, 9:22

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МАЗ лег – и власти взялись за образование.

Наверное, ни один школьный год в последнее время не начинался с такого аврала и неразберихи. На дворе уже вторая половина августа, а пресловутого расписания «под Колю», над которым так долго ломались копья, до сих пор так и нет. Вопрос о переносе начала занятий будет решаться в самом конце месяца на республиканском педсовете.

Возможно, там рассмотрят и другие вопросы, о которых, всколыхнув ленивую жару отпускного сезона, заявили на днях Лукашенко и его ближайшее окружение. Речь прежде всего идет об одинаковой для всех школьной форме (которая, возможно, настигнет и учителей) и о возвращении к пятибалльной системе.

Как подготовить ребенка к школе в таких быстро меняющихся условиях? На эту тему корреспондент Charter97.org побеседовал с известным блогером Евгением Липковичем, у которого в этом году дочь пойдет в последний класс.

- Как вам новость о том, что до сих пор не определились со временем начала занятий, хотя «накрутили» людей этим графиком «под Колю» еще полгода назад?

- Да они просто психи, по-моему! Елки-палки, в стране и так много проблем…

Если вы помните, когда-то министром образования был Александр Радьков, который говорил, что стране нужны ПТУ-шники. Потом он пошел на повышение и стал главой администрации Лукашенко. Так что я думаю, что все происходящее – это продолжение его политики. Конечно, Радьков уже не глава администрации Лукашенко, но его дело, как говорится, живет и процветает.

Сейчас у нас во власти наблюдается такая, как бы это сказать, вялотекущая шизофрения, когда одно полушарие не знает, что творит другое.

С одной стороны, Google покупает белорусскую компанию и как бы показывает этим, в какую сторону надо двигаться.

С другой стороны, они там пытаются ввести 4-балльную систему оценки знаний школьников. Ну не идиоты ли? Вообще, все это выглядит как какие-то судороги, агония системы. Наверху уже сами не знают, чего хотят.

- Про 4-балльную – это ведь скандальный «депутат» Игорь Марзалюк предложил? Официально вице-премьер Жарко пока с Лукашенко только о 5-балльной разговаривал. Думаете, опустят планку до 4-х?

- Да это не суть важно. Сама такая постановка вопроса, все эти разговоры о баллах – это просто бред. В стране надо срочно вводить обязательное изучение программирования: независимо от того, понимает Коля в этом или не понимает. Вводить буквально насильно, если мы хотим сохраниться как страна.

- Мы говорили сейчас об учебной части процесса, а ведь есть еще и воспитательная. Лукашенко и здесь «отличился», потребовав, чтобы к 1 сентября все дети были «одинаковыми». Как думаете – введут обязательную форму, как в СССР?

- Да это каждый год происходит! Вы, может, и не знаете, а у меня дочка в школу ходит. И каждый год в стране начинается загрузка «Беллегпрома». Никакого отношения к воспитанию или школьным традициям эта «форма» не имеет. Первый месяц-два-три дети ходят в этой форме. А потом одевают обычную одежду, в которой им удобно.

Все эти телодвижения – только для того, чтобы разгрузить склады «Беллегпрома». Никакого отношения к образовательному или воспитательному процессу это все не имеет. Пусть «Беллегпром» еще поработает – вот их основная идея. Вообще это просто возмутительно! Хотите ввести школьную форму – сделайте ее бесплатной.

Как кто-то говорил этому Жарко: у вас что, куры не растут, что вы все какие-то изменения выдумываете? Качество образования падает в стране – а они каждый год все что-то придумывают…

Все время идет понижение среднего бала на ЦТ. В этом году, правда, что-то там «вспыхнуло», но общая тенденция – идет понижение среднего балла.

А вместо этого занимаются тем, что первые месяцы каждого года заставляют покупать детям эту «форму». То же самое и с питанием в школе: дочка не может есть этого, она жалуется все время. А отказаться нельзя, надо платить. Единственный вариант – взять справку у врача. Я уже не говорю о других поборах и взносах, которые школа придумывает. Это совсем не бесплатное образование.

- Коля Лукашенко еще шесть лет будет учиться… Каждый год будут какие-то сюрпризы?

- Честно говоря, мне на это наплевать. В следующем году дочка заканчивает школу, надеюсь, она будет учиться в вузе. А если народ будет терпеть – сюрпризы каждый год будут.

Пока Коля рос, менялась вечерняя программа «Космос-ТВ». Они подстраивались под него: одни каналы убирались, вместо них появлялись другие, детские. Я не хочу утрировать «фактор Коли», но прослеживается какое-то странное влияние.

Нечего им просто делать: МАЗ сдох – вот они и занялись образованием. МАЗ поднять не могут – а тут как бы что-то «поднимают».