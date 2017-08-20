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Фотофакт: В Вилейском районе зацвела яблоня

  • 20.08.2017, 11:31
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Необычное явление произошло в поселке Илья как раз на Яблочный спас.

Накануне яблочного спаса в одном из подворий Ильи зацвела яблоня, пишет издание rh.by.

По словам хозяйки Натальи, яблоня по весне не цвела, так как женщина пересаживала ее с одного места на другое. На то, что дерево зацветет в этом году, никто не надеялся. Но несколько жарких августовских дней вызвали такую аномалию.

Интересно, может в ноябре хозяева урожай будут собирать?


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