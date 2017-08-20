Леонид Заико: Динозавры Лукашенко не умеют играть на саксофоне 6 20.08.2017, 12:22

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Правительственная номенклатура в Беларуси напрочь лишена способности к импровизации.

В классической истории второй половины 1990-х Лукашенко взялся за яйца - сметана исчезла. Это была эпоха дефицита в условиях жесткого ценового регулирования. Сегодня Лукашенко «взялся» за предпринимательство. В результате у нас инвестиционная засуха, бегство капитала и производственный застой. VIP-номенклатура давно взяла диктатора в плотное кольцо идей, институтов и персон.

Об этом «Белгазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Люди при Лукашенко не умеют играть на саксофоне. Это главное. Билл Клинтон играет же на саксофоне. Помните, в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» был такой герой Иван Иванович - саксофонист Лейб-гвардейского Преображенского полка. Он не знал, что такое импровизация, играя все время одну и ту же мелодию - ту-ту-ту, ту-ту-ту. А номенклатура…

Специалисты по Советскому Союзу дали точное определение номенклатуры как устойчивого образования, элиты, которая находится у власти и обладает колоссальной устойчивостью. Советская номенклатура у нас воспроизводится на протяжении уже 23 лет.

Странная вещь. Когда студенты из нархоза приходят в правительство или министерства, то пару лет выглядят достаточно самостоятельно и оригинально, но потом сплавляются. Как любил говорить мой друг и коллега Жан Радвани, работает теория общего котла - варятся, выплавляются и булькают.

Что до советской номенклатуры, то повторюсь - это мощное элитное образование, отличающееся системным началом, которое обеспечивает существование авторитарного или монократического государства. В Германии эту роль выполняет бюрократия, которая называется Beamte - чиновники. Немецкие чиновники и есть номенклатура. Кстати, в отличие от наших чиновников, жена немецкого чиновника после смерти мужа получает за него пенсию.

В СССР партийная номенклатура была ведущей. За ней шла хозяйственная номенклатура, которая была пожиже. Замыкала ряды профсоюзная номенклатура, которую еще называли кладбищем партийных работников. Была жесткая иерархия.

У Лукашенко так и осталась советская партноменклатура. С моим другом, лектором ЦК КПБ, работал в обкоме партии, как-то взяли справочник депутатов белорусского парламента. И он почти про каждого говорил: этот был секретарем парткома, этот возглавлял крупную службу в БССР, эта девушка была завотделом учета, эта - возглавляла промышленный отдел райкома партии и т.д. и т.п. Среди «депутатов» абсолютно никого не было из науки, из директората бюрократического типа, а сплошная номенклатура. Если посмотреть белорусский парламент и правительство, то это и есть номенклатура.

Лукашенко окружил себя старыми и новыми номенклатурщиками, они обросли связями. Динозавры - Мясникович, Кобяков, Семашко, Русый. За последние 10-15 лет сложно найти новое лицо на значимых постах. Кризисы приходят и уходят.

Номенклатурщики научились искусно манипулировать причинами кризисов. Для них во всем виноваты внешние факторы. Могут отдать пару человек в год на заклание. При этом народ рукоплещет – «борьба с коррупцией».

Но вопрос. Госпрограммы, коммерческие проекты, в которых топятся десятки миллиардов долларов, но нет ни конкурентоспособности, ни эффективности, ни диверсификации. Начали импортозамещение, но меньше его не стало. Как же получается, что нет хорошего аудита результатов деятельности номенклатуры - она может делать все что угодно, вне зависимости от качества управления страной. Лукашенко предпочитает грозить предпринимателям, пятой колонне, Западу или НАТО, но ни в коем случае не трогать номенклатурные кланы и связи.

- У нас была авторитарная тоталитарная страна. Был авторитарный стиль управления, но не моно-, а полиавторитаризм. То есть был ЦК КПСС, решения были коллективными. Решение о вводе войск в Афганистан или строительстве автозавода обсуждалось коллективно, на уровне ЦК КПСС. Кстати, и в Китае коллективный авторитаризм, или коллективный метод управления. Но там идет и процесс вхождения новых людей в номенклатуру. В России тоже есть коллективный стиль управления, потому как у Путина есть окружение, кому он доверяет. К тому же на него работает большое количество людей думающих, в отличие от окружения Лукашенко.

В Беларуси генетически нет представителей элит, способных артикулировать достаточно четко взгляды тех или иных отрядов элит - финансовой, аграрной. Аграрная элита уже повсюду, суется, куда только можно.

Номенклатура находится в фазе первоначального накопления капитала. Лукашенко сначала тормознул процесс захвата госсобственности номенклатурой, потому что знал - если они начнут делить собственность, то он окажется на задворках. Поэтому он держит их в такой узде. Тем не менее номенклатура капитал потихоньку накапливает.

Они не хотят, чтобы экономическая власть находилась в руках предпринимателей. В любой развитой стране за развитие экономики, уровень зарплат и прочее отвечает класс собственников - предпринимателей, а не чиновники и правительство.