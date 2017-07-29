Предприниматели сворачивают бизнес в Беларуси 5 29.07.2017, 21:52

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За год количество индивидуальных предпринимателей сократилось на шесть тысяч.

На 1 июля 2017 года в Беларуси действовало 140,2 тысячи юридических лиц и 245,3 тысяч индивидуальных предпринимателей, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Число юридических лиц по сравнению с 1 июля 2016 года снизилось на 1,4%, индивидуальных предпринимателей (ИП) - сократилось на 6 тысяч, или на 2,4%. С начала года количество юридических лиц снизилось на 1,7%, ИП - уменьшилось на 0,9%.

Председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко ранее отмечал, что сокращение количества предпринимателей связано с «отсутствием надлежащих условий для предпринимательской деятельности - для того чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий».

«Нет стимулирующих факторов для развития, нет возможности безопасно осуществлять свою деятельность», - считает Шумченко.

По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы предостеречь ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность. На снижение количества индивидуальных предпринимателей повлияло и принятие указа Лукашенко № 222, который осложнил работу.