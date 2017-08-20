Гонка соображений 2 Иван Яковина, «Новое Время»

20.08.2017, 14:29

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21 августа возможен новый виток напряженности вокруг КНДР.

Скандал вокруг предполагаемых поставок советских ракетных двигателей в Северную Корею взбудоражил весь мир. Всем, конечно, интересно, кто именно снабдил параноидальный режим крайне опасной технологией. Но за спорами о виновнике произошедшего часто теряется куда более важный и актуальный смысл доклада, подготовленного Международным институтом стратегических исследований (США).

Если информация о типе полученных Пхеньяном двигателей верна, это означает, что КНДР способна построить тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету вроде советской Р-36М. В натовской классификации ее называют SS-18 Satan. Такая ракета может доставить до десяти термоядерных боеголовок на расстояние 10–15 тыс. км. В данном случае — из любой точки Северной Кореи в любую точку США.

Ранее The Washington Post со ссылкой на данные американской и японской разведок сообщила, что КНДР сумела создать достаточно компактный ядерный заряд, чтобы он уместился в ракетной боеголовке. Получив и ракеты, и заряды, КНДР оказалась в шаге от статуса полуофициальной ядерной державы — наряду с Индией, Пакистаном и Израилем.

Это меняет все. Северная Корея по‑прежнему неизмеримо слабее США, но у нее появилась возможность крайне болезненно ответить на военную операцию против себя. Даже вероятность нанесения ядерного удара по крупному американскому мегаполису воспринимается Вашингтоном как недопустимый риск. Там не готовы заплатить даже за полную аннигиляцию Северной Кореи гибелью Лос-Анджелеса или Чикаго.

Пхеньян это отлично понимает и повышает ставки, пытаясь навязать оппонентам новые правила игры, им же и написанные.

Северокорейское командование назначило на середину августа испытания четырех баллистических ракет средней дальности. Они должны были пролететь над территорией Японии и отправить боеголовки в район американского острова Гуам в Тихом океане. На сам остров нападать никто не собирался, но эти учения стали бы совершенно откровенной провокацией.

Президент США Дональд Трамп пообещал обрушить на Северную Корею «огонь и ярость, каких свет не видывал», если эти ракетные испытания состоятся. За это государственное телевидение КНДР объявило его «сумасшедшим, не понимающим ситуацию в регионе». Война слов грозила перерасти в настоящую, но тут Пхеньян сделал довольно хитрый ход.

Ким Чен Ын объявил, что «на некоторое время» отложит запуск своих ракет к Гуаму. Но отменять его полностью не будет. Учения пройдут по плану, если США «продолжат свои опасные безумства на Корейском полуострове и рядом с ним». Государственное новостное агентство ЦТАК поддакнуло: «Великий Лидер понаблюдает за глупым поведением этих дураков-янки».

«Опасные безумства» — это, очевидно, традиционные широкомасштабные учения американской и южнокорейской армий и флотов Ульчи — Защитник Свободы. В этом году их начало назначено на 21 августа.

По сути, Ким объявил США ультиматум: либо вы отказываетесь от совместных с Южной Кореей военных учений, либо я запускаю ракеты в направлении Гуама — со всеми вытекающими. Чтобы Трампу было проще принять решение, агентство ЦТАК распространило интересную фотографию. На ней Ким и его генералы склонились над картой, озаглавленной Стратегический план удара по США. Обозначенные на ней цели — Гавайи, Техас и Вашингтон.

Президенту США предстояло сделать непростой выбор. С одной стороны, можно настоять на своем и провести традиционные учения, наплевав на угрозы северокорейского лидера. Но это будет грозить быстрой эскалацией конфликта и даже потенциальной угрозой американским городам.

С другой — он может отказаться от совместных с Южной Кореей учений и на время обезопасить свою страну. Однако это подорвет авторитет Трампа как внутри страны, так и в мире, а также обеспечит полную дипломатическую победу Ким Чен Ыну. Причем маловероятно, что «Король утренней звезды» остановится на достигнутом. Наверняка он продолжит попытки выкручивать США руки и в будущем.

Пойти на такое Трампу не позволяют собственная гордость и соображения политической целесообразности. Так, 16 августа Госдепартамент объявил, что американо-южнокорейские учения все же состоятся. Трамп выбрал первый вариант.

Поэтому ядерная война пока не отменяется, а только лишь откладывается на некоторое время. Как минимум до 21 августа.

Иван Яковина, «Новое Время»