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МАЗ продолжает терять российский рынок

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  • 21.08.2017, 19:47
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В июле МАЗ опустился на восьмое место на российском рынке грузовиков.

МАЗ в июле в России снизил продажи грузовиков на 1,9%. По данным агентства «Автостат» число регистраций новых МАЗов в РФ составило 310 штук.

МАЗ занял восьмую строчку среди наиболее популярных марок грузовых автомобилей. Хуже, чем МАЗ в июле сработал только ГАЗ. Группа снизила продажи в сравнении с прошлым годом на 5,6% до 672 машин. Volvo, Scania, MAN и DAF увеличили продажи в июле более, чем в два раза.

Лидером рынка остался КАМАЗ, который нарастил сбыт на 18,7% до 2 098 машин в июле.


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