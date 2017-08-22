Азаренко официально снялась с открытого чемпионата США по теннису 4 22.08.2017, 8:43

Виктория Азаренко

Решение принято в связи с семейными обстоятельствами.

Виктория Азаренко официально заявила о снятии с US Open.

— С грустью сообщаю, что не смогу принять участие на US Open в связи с ситуацией, сложившейся в моей семье. Сейчас я вынуждена заниматься разрешением неурядиц. Буду очень сильно скучать по Нью-Йорку и по одному из моих самых любимых турниров, на котором я пережила лучшие моменты своей карьеры. С нетерпением жду своего возвращения сюда в следующем году, — приводит слова Виктории Азаренко официальный сайт US Open.

Место Виктории Азаренко в основной сетке займет японка Миса Эгучи.

Виктория Азаренко 10 раз выступала на открытом чемпионате США, ее лучшими достижениями здесь являются два выхода в финал (2012, 2013), где она проиграла Серене Уильямс.

В основной сетке женского одиночного турнира US Open осталась одна белоруска — Александра Саснович. Она прежде выступала здесь два раза, лучший результат — выход во 2-й раунд в 2014 году.

С квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 готовятся стартовать белоруски Арина Соболенко (№ 120) и Ольга Говорцова (№ 144).

Соревнования на кортах Flushing Meadows в Нью-Йорке стартуют 28 августа.

С нынешнего года US Open стал первым турниром с призовым фондом более 50 миллионов долларов — это рекорд в истории теннисных турниров.

Общий призовой фонд US Open составит 50,4 миллиона долларов (в прошлом — 46,3 миллиона).

Виктория Азаренко еще 17 августа выступила с обращением к болельщикам по поводу тяжбы с отцом своего ребенка за права опеки над 8-месячным сыном Лео. Тогда же она отметила, что для участия в открытом чемпионате США ей пришлось бы оставлять сына в Калифорнии, поскольку ее недавний бойфренд Уильям Маккег запретил белоруске вывозить малыша за пределы штата. Но для Виктории такой вариант неприемлем.

Виктория Азаренко до последнего надеялась, что ей удастся решить разногласия с отцом Лео и договориться о том, чтобы все трое могли путешествовать, а Виктория — соревноваться. И чтобы Лео было обеспечено постоянное присутствие обоих его родителей. Но, похоже, договориться не удалось.

Напомним, что судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь.

Ранее сообщалось, что адвокаты Азаренко планировали подачу исков из-за нанесения материального ущерба: Виктория пропустила турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.

Неделю назад в соцсетях запустили акцию в поддержку Азаренко, которая судится с отцом ее ребенка Уильямом Маккегом.

Представители теннисного мира из разных стран также адресовали слова поддержки в адрес Виктории Азаренко.

Виктория Азаренко также получила слова поддержки от Нэнси Лейвиски — мамы RedFoo, американского рэпера, который был бойфрендом белорусской теннисистки до лета 2014 года.