Стали известны новые подробности о борьбе Азаренко за сына 28 11.08.2017, 13:20

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Американский судья отказался передавать дело в Беларусь.

Лаура Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала TMZ Sports (перевод — tut.by) о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.

Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября.

Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира.

Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в Нью-Йорк, а также покрыть расходы на его проживание, но судья отклонил эту заявку.

Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд.