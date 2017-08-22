Министерство ЖКХ задумало хитрый «трюк» с тарифами 12 22.08.2017, 8:50

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В правительстве предлагает по-новому считать тариф за вывоз мусора и поднять его на 19%.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает рассчитывать тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами исходя из количества прописанных в квартире (или в доме) человек, сообщает портал коммунальной грамотности. Сегодня расчет производится исходя из кубических метров образовавшихся отходов, который устанавливается отдельно в каждом районе и крупном городе.

Новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО, по словам специалистов министерства, «позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы, а также станет стимулом для организаций ЖКХ к снижению затрат».

Также министерство предлагает переход к дифференцированной оплате за обращение с отходами ТКО в зависимости от качества оказания услуг (в частности, наличия мусоропровода, периодичности вывоза, наличия контейнеров для раздельного сбора отходов или подворового объезда). Предполагается, что тариф для домов, где налажен раздельный сбор отходов, будет ниже, нежели для тех, где все отходы сбрасываются в общий мусоропровод.

Планируется, что к началу 2018 года вывоз твердых коммунальных отходов подорожает на 19%.

Напомним, в Беларуси до конца года дважды проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это произойдет с 1 сентября и 1 декабря, сообщил Иван Вежновец. Повышение тарифов обусловлено ростом доходов населения.

— Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет, — заявил Иван Вежновец. — С 1 декабря мы планируем опять же исходя из роста заработной платы, которая будет происходить, мы оцениваем, что рост индексации составит порядка 10%. Соответствующим образом повысятся и тарифы для населения.

По его словам, с учетом двух индексаций и запланированного с 1 января 2018 года повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов белорусы будут оплачивать «коммуналку» на 100%, за исключением расходов на тепловую энергию.

На некоторые услуги рост будет существенным, заявил Иван Вежновец. Так, тариф по канализации вырастет на 48,5%, стоимость холодного водообеспечения вырастет на 27,7%. При этом, отмечает издание, общая жировка вырастет только на 5 долларов. Таким образом, на конец 2017 года оплата ЖКУ в двухкомнатной квартире 48 квадратных метров с тремя жильцами в отопительный период обойдется в 93 рубля, а уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025-м году.