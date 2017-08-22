Суд в Гомеле отказался остановить строительство на бывшем еврейском кладбище 5 22.08.2017, 8:59

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Оказалось, что вопрос не входит в «компетенцию» судьи.

Суд Центрального района Гомеля отклонил иск президента Всемирной ассоциации белорусских евреев (США) Якова Гутмана к Гомельскому горисполкому, а также к Мозырскому райисполкому. Гутман просил в иске отменить решения властей о строительстве жилых домов на бывшем еврейском кладбище.

«По определению судьи Ольги Вороненко, я якобы не имею права подавать такой иск в суд, так как это дело не может рассматриваться в судах вследствие его «неподведомственности». Решение еще не вступило в юридическую силу, и в настоящее время я рассматриваю возможность его обжалования. Беларусь взяла на себя международные обязательства охранять места бывших кладбища всех национальных, религиозных и этнических групп населения как культурное наследие», - рассказал Яков Гутман «Радыё Свабода».

Речь в иске идет о возведение 18-квартирного дома на улице Сожевской, 5 в Гомеле и многоэтажного дома с комплексом бытовых построек на улице Пушкина, 14, 14а, 14б в Мозыре. На этих местах раньше было еврейское кладбище.