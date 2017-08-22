Bloomberg: Что будет с геополитикой после отказа от углеводородов 14 22.08.2017, 9:55

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Какими станут международные отношения после перехода на новые источники энергии.

Новым признаком того, что конец эры ископаемого топлива приближается, стало решение штата Калифорния перейти на 100% на возобновляемые источники энергии до 2045 года. Другие штаты и города, среди которых Массачусетс, Чикаго и Атланта, собираются сделать аналогичный переход.

Сторонники идеи приводят целый ряд преимуществ, которые принесет эра возобновляемых источников энергии и которые улучшат нашу жизнь. Меньше вредных выбросов в атмосферу, более дешевое электричество, новые возможности обеспечить энергией бедные страны, а также независимость от экономической и политической трясины жестокого мира нефтяных и газовых рынков.

"Да, есть много причин с энтузиазмом относиться к переходу на возобновляемые источники энергии. Но, к сожалению, бегство от энергетической геополитики - не одна из них", - пишет на страницах Bloomberg профессор практики международных отношений Школы Кеннеди Гарвардского университета Меган О'Салливан, которая работала в Совете национальной безопасности США с 2004 до 2007 года (перевод – zn.ua).

Американцы и европейцы хорошо знают о геополитических недостатках зависимости от ископаемого топлива. Несмотря на то, что энергетические эмбарго очень редко накладываются и они не в интересах производителей, нефтяной кризис образца 1973 года все еще возможна. В Восточной Европе перебои с поставками газа вроде тех, что произошли в 2006 и 2009 годах, когда Россия перекрыла продажу для Украины, навевают подобные тревожные воспоминания. Даже угроза таких действий уже имеет политический вес.

Для других стран, в частности в Азии, зависимость от энергетических поставок из далеких стран через многочисленные транзитные узлы, такие как Малаккский пролив между Индонезией и Малайзией, тоже причина для тревог. И, конечно же, существует нестабильная политическая ситуация на Ближнем Востоке и в других производителей энергоносителей, таких как Нигерия и Венесуэла.

"Почему же переход на энергию солнца и ветра не избавит нас всех от таких геополитических проблем? Во-первых, переход на возобновляемые источники в системе электроснабжения, который планирует Калифорния, не произойдет масштабно, пока в транспортной сфере электромобили не станут нормой. До тех пор, пока транспорт будет использовать ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии не будут играть значительную роль в геополитике нефти или ее потреблении", - говорится в статье.

Автор отмечает, что важнее то, что переход на возобновляемые источники может внести собственные сложности в геополитическую сферу. И это не должно никого удивлять, поскольку мир уже пережил переход на ядерную энергетику и видел возможные "подводные камни". К примеру, мир уже видел на примере Ирана, что обогащение урана для мирной энергетики может стать прикрытием для разработки ядерного оружия. Более того, в истории каждый большой переход в мировой энергетике: от дерева к углю и от угля к нефти - принес с собой собственные геополитические последствия. И возобновляемые источники не будут исключением.

По мнению О'Саливан, переход на новые источники энергии может вызвать появление новых форм так называемого "ресурсного проклятия" - феномен, согласно которому политическое и экономическое развитие богатых ресурсами стран почему-то хуже, чем у тех, у кого природных ископаемых меньше. У многих богатых ресурсами стран экономический рост на самом деле медленнее и политические институты чаще бывают репрессивными и недемократическими.

В мире ископаемого топлива это "проклятие" в основном касается крупных производителей нефти и газа. В мире возобновляемой энергии источник не будет причиной такого феномена, потому что солнце и ветер есть везде. Проблема может возникнуть у стран, богатых на те минералы, которые нужны для того, чтобы возобновляемая энергетика была возможной. Значительная часть этих минералов - редкоземельные металлы и другие ископаемые материалы. К примеру, индий и кобальт - минералы, которые трудно добыть - нужны для производства солнечных панелей и батарей.

Китай производит около половины всего индия, который потребляется сегодня в мире. А Демократическая республика Конго стала основным международным источником кобальта. Крупные производители лития, который тоже используют в батареях - это Аргентина, Австралия, Чили и Китай. В Боливии тоже есть значительные залежи лития, что может стать для нее экономическим трамплином в будущем. Теллур - не редкоземельный минерал, но он также ключевой элемент для изготовления солнечных панелей. США импортируют его в основном из Канады, но полагаются также и на поставки из Бельгии, Китая и Филиппин.

По некоторым подсчетам, Китай поставляет 95% всех редкоземельных минералов на мировом рынке. Учитывая такую доминантную позицию Пекина, миру стоит ждать повторения эпизода с 2010 года, когда Китай заморозил продажу редкоземельных минералов Японии, для которой они жизненно важны для производства солнечных панелей и батарей. А причиной послужил териториальный спор.