Могилевские власти испугались пикета солидарности с профсоюзом РЭП 22.08.2017, 14:19

Активисты намерены отстаивать свое право на мирные собрания.

Могилевские активисты профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) пожаловались на фактическую невозможность провести акции солидарности со своими коллегами.

Члены профсоюза РЭП из Могилева Алексей Евгенов и Александр Хамратов собирались 24 августа провести пикеты солидарности с коллегами, которых власти обвинили в неуплате налогов.

По информации mspring.online, одна из акций должна была пройти в разрешенном для массовых мероприятий месте – бывшем стадионе «Химик» на улице Челюскинцев. Вторая – в центре Могилева недалеко от горисполкома. Как заявил Алексей Евгенов, провести пикеты по закону нет возможности.

— Даже в месте, где разрешены митинги и акции, мы ничего провести не сможем. Мы должны были до 18 августа заключить договора на обслуживание с коммунальными службами и скорой, но для этого нам нужен был ответ из горисполкома. А получили мы его как раз 18 августа – было уже поздно. Власти специально затянули с ответом и сделали все, чтобы пикетов не было, — высказался профсоюзный активист.

Что касается акции в центре города, то власти в очередной раз сослались на то, что в областном центре есть только одно разрешенное место для массовых мероприятий. Этот ответ активисты РЭП намерены обжаловать, поскольку считают это прямым вторжением в свободу мирных собраний.

Напомним, 2 августа руководителя независимого профсоюза радио-электронной промышленности Геннадия Федынича, бывшего редактора сайта praca-by.info Наталью Пичужкину и главного бухгалтера РЭП Игоря Комлика задержала милиция. После допроса Пичужкину и Федынича отпустили, Комлик остался под арестом. В минском офисе РЭП, а также в домах задержанных прошли обыски, была изъята компьютерная техника и документация. В отношении всех троих начали уголовное дело по факту неуплаты налогов. РЭП хочет провести акции солидарности с коллегами по всей стране.