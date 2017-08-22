Видеофакт: Датские истребители перехватили российский бомбардировщик 15 22.08.2017, 15:57

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Инцидент произошел вблизи острова Борнхольм.

Истребительная авиация ВВС Дании была поднята по тревоге, перехватила и сопровождала российский многоцелевой бомбардировщик Ту-142, который пролетал вблизи острова Борнхольм. Видеозапись с инцидентом опубликовали в Facebook датские пилоты, пишет liga.net.

Самолеты НАТО сопровождали провокаторов на морской модификации самолета Ту-95, пока те не ушли из воздушного пространства вблизи от датской территории. После этого F-16 вернулись на базу Fighter Wing Skrydstrup в южной Ютландии.

Это далеко не первый случай пролета российских бомбардировщиков в данном районе, отметили в ВВС Дании.

Борнхольм на карте Европы:

Датский остров Борнхольм находится в юго-западной части Балтийского моря в 169 км к востоку от Копенгагена и в 35 км к юго-востоку от Швеции.