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Балтийская вилка для Лукашенко

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  • 22.08.2017, 16:11
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Для белорусской «нефтянки» прозвучал тревожный звоночек.

Перспектива перенаправления нефтепродуктов, производимых в Беларуси, на российские порты может иметь серьезные последствия. Цена вопроса — снижение доходности одной из главных статей отечественного экспорта или сокращение объемов поставок российской нефти в Беларусь, пишет «Экономическая газета».

«Звонок» прозвенел 16 августа в Калининграде на совещании по проблемам развития инфраструктуры Северо-Запада России. Тогда президент РФ Владимир Путин дал поручение обязать белорусских производителей направлять нефтепродукты на перевалку через российские, а не прибалтийские порты. При этом В.Путин предложил увязать транзит белорусских нефтепродуктов конечным покупателям с объемами поставок российской нефти в нашу страну: «Так как на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится».

Попытки переориентировать белорусские поставки на российскую транспортную инфраструктуру делаются давно. Впервые они предпринимались еще в 2005 г., а с 2012 г. усилились. Сначала ОАО «РЖД» предлагало скидку на перевозку нефтепродуктов в порты России в 6%, затем 25%, а теперь увеличило ее до 50% до конца 2018 г. на перевозку белорусского мазута, дизтоплива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги.

Однако, по мнению и.о. генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергея Гриба, тарифы на перевозки нефтепродуктов в порты других стран ниже российских даже с учетом скидки.

Принимая во внимание разницу в стоимости перевалки нефтепродуктов через российские и прибалтийские терминалы, общие транспортно-логистические затраты в российском направлении значительно увеличиваются, цитирует руководителя БНК агентство БЕЛТА. Он также отметил «трудности у основных российских терминалов в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период. Не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки». Тем не менее, по словам С. Гриба, белорусские нефтепродукты на постоянной основе предлагаются к реализации через порты Северо-Западного региона РФ. Однако с учетом высокой стоимости логистических затрат покупатели предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Балтии.

С белорусской стороны тут нет ничего личного – только бизнес. БНК как основной экспортер продукции белорусских НПЗ стремится к максимальной экономической эффективности от реализации нефтепродуктов на мировых рынках. В свою очередь российская сторона озабочена своими доходами, стремясь окупить инвестиции в строительство нефтепроводов БТС-1 и БТС-2 и терминалов в порты Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области. Сами россияне уже отказались от перевалки нефти через порты стран Балтии, а теперь добиваются того же от белорусских партнеров по ЕАЭС.

Инструменты для этого имеются. Например, старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин в комментарии ТАСС заявил, что белорусские экспортеры могут потерять до 150 млн. USD при переориентации своих поставок с прибалтийских морских терминалов на российские при расчете по общим тарифам за счет более длинного транспортного плеча. Впрочем, это лишь около 10% потерь бюджета РФ от беспошлинных поставок нефти в Беларусь. Поэтому А. Былкин полагает, что условие об использовании российской транспортной инфраструктуры для белорусских НПЗ вполне обосновано для продления существующего формата беспошлинного экспорта сырья. Такое обязательство может быть включено в межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак сообщил на днях журналистам, что соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в объемах, менее указанных в индикативном балансе 24 млн. т. «В рамках урегулированных взаимоотношений есть определенные возможности, в том числе поставлять нефть в меньшем объеме, – отметил министр. – Но при этом эта доля возможна к реализации нашими белорусскими партнерами».

Согласно балансу, Россия поставляет в нашу страну 24 млн. т, из которых 18 млн. направляется на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, а 6 млн. т могут экспортироваться, не считаясь реэкспортом. Между тем в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, в ред. протокола от 13.04.2017 г., в индикативных балансах должны учитываться объемы российской сырой нефти, предназначенной для Беларуси, с 2017 по 2024 гг. – 24 млн. т ежегодно трубопроводным транспортом. Направления использования этой нефти в 2017–2019 гг. определяются в индикативных балансах. Указанные объемы могут быть изменены и зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%. При этом объемы нефти, поставляемой из РФ в Беларусь, могут быть увеличены начиная с 2021 г. по согласованию между сторонами. Кроме того, апрельским протоколом из Соглашения было исключено условие о поставках нефтепродуктов, производимых на белорусских НПЗ из российской нефти, на рынок РФ.


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