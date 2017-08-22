21-летний белорус выиграл пятый этап веломногодневки во Франции 3 22.08.2017, 20:04

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Белорусский велогонщик лидирует в горном зачете, а сборная Беларуси — в командном.

Белорус Василий Строков выиграл пятый этап многодневной велогонки «Тур де Авенир», которая считается аналогом «Тур де Франс» для гонщиков не старше 23 лет, передает tut.by.

Строков вместе с партнером по команде Ильей Волковым и австрийцем Патриком Гампером ушел в отрыв, который пелотон не успел нагнать. В финишных разборках лучше всех показал себя Строков. Волков финишировал третьим, а в топ-10 также попал Владимир Гороховик.

Впереди гонщиков ждут четыре горных этапа. Перед их стартом Волков занимает в общем зачете второе место, уступая Гамперу 1 минуту и 23 секунды. Лидер нашей команды Александр Рябушенко, уже два раза попадавший в топ-10, занимает 20-е место (+3.49), Егор Шпаковский идет 63-м, Василий Строков — 97-м, Владимир Гороховик — 114-м.

Строков лидирует в горном зачете, а сборная Беларуси — в командном.