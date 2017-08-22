20 скульптур, авторы которых обхитрили законы физики 3 22.08.2017, 21:32

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Некоторые мировые скульптуры просто завораживают.

Создается впечатление, что они неподвластны законам физики, пишет snapshot24.

Пейдж Бредли создала скульптуру “Расширение”. Сейчас она находится в Нью-Йорке, в Америке.

Скульптура “Дождь” от украинского художника Назара Билюка. Она расположена в Киеве.

Сингапурская скульптура Марка Куинна поразила весь мир. Этот младенец просто парит над землёй!

Гренадский подводный музей, который создал Джейсон ДеКер Тейлор.

“Внезапное появление” от скульптора Эрвина Лоранта Эрве в Будапеште.

Скульптура Ежи Кендзера в Польше.

Работа скульптора Жауме Пленса в Йоркширском парке в Англии. Её назвали “Нурия и Ирма”.

Николь Ла Варенн создал балансирующую скульптуру во Франции.

“Тайная Вечера” в американской Долине Смерти. Её создал скульптор Альберт Шукальский.

В английском Йоркширском парке можно увидеть скульптуру “Сидящая”. Её создатель Софи Райдер.

Скульптура “Особенности гравитации для слона” была посвящена теории Даниэля Фримана.

Скульптура “Карма” в Новом Орлеане от До-Хо Су.

Греческий абстракционист Костал Варотсос создал скульптуру “Бегущий”. Её можно увидеть в Афинах.

Стальная скульптура “Лицо” из личной коллекции Энтони Хоу.

Скульптура “Пробуждение” была создана Сьюардом Джонсоном. Она размещена в Вашингтоне.

Женевский “Странник” от Седрика Ле Борне.

Потрясающую скульптуру “Танец с одуванчиком” можно увидеть в Англии.

Скульптор Нортон Флавел создал работу “У моря”. Её можно увидеть в Австралии.

Скульптор Роб Малхолланд установил в одном лесу в Шотландии оригинальные стеклянные скульптуры.