закрыть
23 августа 2017, среда, 22:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Илон Маск показал космический скафандр SpaceX

5
  • 23.08.2017, 19:30
  • 3,071
Илон Маск

Скафандр уже прошел испытание двойным вакуумным давлением.

Основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал снимок скафандра компании.

"Первая фотография скафандра SpaceX. Больше покажем в ближайшие дни. Стоит отметить, что это уже рабочая версия (не макет), которую уже проверили двойным вакуумным давлением. Было очень трудно сочетать эстетику и функциональность. Проще выбрать что-то одно", — написал он.

Илон Маск представил скафандр SpaceX
© defence.ru

Ранее Маск заявил о том, что искусственный интеллект является самой большой угрозой, с которой человечество может столкнуться как цивилизация и призвал к жесткому государственному регулированию развития искусственного интеллекта.

instagram.com/elonmusk

Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск