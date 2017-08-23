Илон Маск показал космический скафандр SpaceX 5 23.08.2017, 19:30

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Илон Маск

Скафандр уже прошел испытание двойным вакуумным давлением.

Основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал снимок скафандра компании.

"Первая фотография скафандра SpaceX. Больше покажем в ближайшие дни. Стоит отметить, что это уже рабочая версия (не макет), которую уже проверили двойным вакуумным давлением. Было очень трудно сочетать эстетику и функциональность. Проще выбрать что-то одно", — написал он.

Илон Маск представил скафандр SpaceX

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Ранее Маск заявил о том, что искусственный интеллект является самой большой угрозой, с которой человечество может столкнуться как цивилизация и призвал к жесткому государственному регулированию развития искусственного интеллекта.