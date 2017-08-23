Илон Маск показал космический скафандр SpaceX

Илон Маск показал космический скафандр SpaceX5
- 23.08.2017, 19:30
- 3,071
Скафандр уже прошел испытание двойным вакуумным давлением.
Основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал снимок скафандра компании.
"Первая фотография скафандра SpaceX. Больше покажем в ближайшие дни. Стоит отметить, что это уже рабочая версия (не макет), которую уже проверили двойным вакуумным давлением. Было очень трудно сочетать эстетику и функциональность. Проще выбрать что-то одно", — написал он.
Ранее Маск заявил о том, что искусственный интеллект является самой большой угрозой, с которой человечество может столкнуться как цивилизация и призвал к жесткому государственному регулированию развития искусственного интеллекта.