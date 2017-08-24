Мост в Гаагу 3 Олег Недава

24.08.2017, 11:39

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Олег Недава

Керченский мост - последняя масштабная стройка путинского режима.

На днях пресс-служба Минтранса РФ невнятно сообщила, что сроки монтажа автомобильных арок моста через Керченский пролив переносятся на сентябрь. Якобы, мешают неблагоприятные погодные условия, которые "не позволяют точно определить дату завершения морской операции".

Так ли это в действительности, сказать сложно. Источник из зоны производства работ утверждает, что таким образом строители пытаются списать на погоду технические промахи, допущенные при проектировании.

К тому же, Россия прекрасно понимает, что ограничение судоходства в Керченском проливе и создание дополнительных осложнений для украинского экспорта обязательно повлечет за собой нежелательную реакцию со стороны мирового сообщества. Налицо явное нарушение Конвенции ООН по морскому праву, ст. 44 которой гласит, что "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу…".

Новым требованиям к габаритам судов, введенным Российской Федерацией, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт в течение прошлого года. Именно на эти суда приходится 43 % грузопереработки порта.

По мнению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн). Это, в свою очередь, повлияет на конкурентоспособность порта и приведет к росту социальной напряженности в Мариуполе и Бердянске. К тому же, промышленные предприятия региона поставлены перед необходимостью увеличивать транспортные расходы и искать новые пути для украинского экспорта через железнодорожное сообщение в порты Херсона, Николаева и Одессы,

Новая экономическая война на море, развязанная Москвой, требует асимметричного ответа. Например, включение в санкционные списки всех судовладельцев РФ, чьи суда заходят в порты оккупированного Крыма. Кроме того, необходимо инициировать введение международных санкций на морские порты РФ и через международные суды требовать возмещения убытков, которые несут украинские порты. Арбитражное производство против России за нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву должно подтвердить права Украины как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в морских акваториях, предоставив Украине заверения и гарантии их неповторения.

Традиционная отговорка РФ "ихтамнет" в этот раз не пройдет – мешает девятнадцатикилометровое "доказательство".

Олег Недава, obozrevatel.com