Витебчанка родила дома и попала в СИЗО 12 26.08.2017, 13:59

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Фото: Белсат

Женщину обвиняют в смерти ее новорожденной дочери, хотя она вызывала «скорую».

От первых болей до рождения ребенка прошло не более 10 мин. Вызвали скорую помощь, но медики не помогли. Через 2 часа ребенок умер в больнице. Сейчас женщина находится в СИЗО. Ее обвиняют в смерти дочери, передает Белсат.

По информации УСК по Витебской области, Ольга планировала роды дома и не предотвратила возможные негативные последствия. По этой причине ее обвиняют в смерти ее новорожденной дочери. В конце августа будет суд. Он состоится в Железнодорожном районном суде Витебска. Женщину могут приговорить к исправительным работам сроком до 2 лет или к ограничению или лишению свободы до 3 лет.

Уголовный кодекс Беларуси не предусматривает ответственности за домашние роды: женщина имеет право выбирать: рожать в роддоме или в других условиях. Дело против витебской роженицы возбудили не потому, что роды были домашние, а потому, что ребенок погиб. Родственники хотят, чтобы процесс был открытым, потому что не считают Ольгу виновной в смерти дочери.

Однозначного мнения о этом событии нет

Последнюю неделю эта трагедия много обсуждается. От имени минчанки возникла петиция в поддержку женщины с требованием освободить Ольгу из-под стражи, так как она не представляет никакой опасности для окружающих и в ней нуждается двухлетний ребенок.

Надежда, мать Ольги, писала ходатайства в прокуратуру и Следственный комитет — и в республиканские, и в местные структуры этих ведомств, с просьбой изменить меру пресечения в отношении дочери. Но ее оставили прежней. Она уверена, что дочь ни в чем не виновата: это были не запланированные домашние роды, а мгновенные, похожие на выкидыш.

«Ольга свою первую дочь рожала дома. Они живут с мужем в Санкт-Петербурге. До этого в течение года они проходили специальную подготовку. Она не исключала домашние роды и сейчас, но не утверждала, что не пойдет в роддом. Запланированные домашние роды проходят совсем иначе: рядом должен быть муж, должно быть подготовлено помещение: горячая вода и все необходимые инструменты, и обязательно цветы и музыка — этим и отличаются домашние роды, чтобы создать комфортные условия. А здесь произошли очень быстрые роды, больше похожие на выкидыш», — говорит Надежда.

«17 февраля дочь была на плановой консультации, там ей сказали, чтобы в понедельник приходила сама в родильный дом. Вернулась с консультации в хорошем настроении. С первой недели рождения первой дочери она носила ее в баню. На этот раз пошла с внучкой я. Ольга тоже пошла, она не парилась, но была неподалеку от дочери, так как Настя была очень привязана к матери и без нее никуда не ходила. — рассказывает Надежда. — Около 17 часов вернулись домой. Поужинали. Я с внучкой пошла отдыхать, а Ольга убирала в квартире и забросила в стиральную машину белье. Когда развешивала вторую партию, у нее резко заболел живот. Она пошла в комнату. Я подумала, что у нее начались схватки. Я взяла внучку, чтобы отвести в другую комнату к своему сыну. И тут я услышала: «Мама, вызывай скорую!».

Повторный звонок в скорую помощь исчез

Надежда утверждает, что прошло не более 10 минут после того, как Ольга пошла в спальню и та позвала ее. Когда она открыла дверь, то увидела, что дочь держит на руках ребенка синюшного цвета.

«Я сразу стала звонить в скорую. Конечно, я очень испугалась и от этого крикнула: «Скорее приезжайте — мертворожденный ребенок!». На что дочь поправила: «Мама, она не мертва — она в асфиксии». Я повторила то же по телефону в скорую. Через 10 минут я еще раз позвонила в скорую и сказала, что ребенок подает признаки жизни. За это время дочка с новорожденной перешли в ванную, чтобы омыться после родов и подготовиться к приезду медиков. Скорая приехала только через 20 минут после моего второго вызова. Но почему-то записи моего второго телефонного звонка в скорой помощи нет, хотя он виден в распечатке мобильного оператора», — рассказывает женщина.

Скорая приехала только через 30 минут

Мать Ольги была поражена поведением медиков скорой помощи. Они не оказали на месте никакой помощи.

«И только после того, как Ольга попросила меня принести принадлежности, чтобы обрезать пуповину, они достали свои ножницы и обрезали сами и просто стояли до момента приезда реанимобиля. В результате ребенок был доставлен в больницу только минут через 40-50 после родов».

Что вы нам привезли труп?!

«Примерно через час в квартиру пришли сотрудники милиции и все сфотографировали. Здесь было видно, что никаких домашних родов не было, — говорит Надежда. — А потом позвонил начмед из роддома и начал кричать: «Что вы нам привезли труп?!». Младенец умер в роддоме в 21:40».

Дома Ольгу ждала дочь, которую она кормила грудным молоком. Именно поэтому несколько раз во время беременности Ольга отказывалась от госпитализации.

Ольгу арестовали в день, на который назначили похороны ребенка

Утром 18 февраля приехал муж Ольги из Санкт-Петербурга. Он пошел в больницу, чтобы посмотреть на дочь. Для него это был сильный шок. Ребенка уже отдали на судмедэкспертизу. Он пытался более подробно узнать о причинах смерти, но ему никто не стал объяснять. На что он сказал, что заберет ребенка и сделает судмедэкспертизу в России.

«Видимо это и была главная причина, что нам так долго не отдавали ребенка. Его отдали только 5 мая, когда прошло время и многие факторы уже нельзя было установить. Ребенка получили в очень плохом виде: испорченное, скомканное тело в обычной коробке. На 6 мая был заказан траурный зал в Витебске и кремация в Минске. Но утром, 6 мая, пришла милиция и арестовала Ольгу. С того дня, почти 4 месяца, она находится под стражей в СИЗО. Ей не дали похоронить ребенка. Считаю, что это специально так издеваются», — полагает мать потерпевшей.

Признай, что родила мертвого ребенка, тогда ни у кого не будет проблем

«Дочери сразу сказали: «Признай, что родила мертвого ребенка. Тогда ни у кого не будет проблем». Но она настаивала, что девочка была жива, а медики ничего не делали. Следователь нам разрешил только две встречи с Ольгой, чтобы мы уговорили ее признать свою вину», — говорит Надежда.

Двухлетнюю дочь лишили возможности быть вместе с матерью

Маленькая Настя живет сейчас с папой и его родителями на даче под Санкт-Петербургом.

Проститься с младшей дочерью, которую назвали Лизой, Ольга не смогла, родные похоронили ее только в июле, так как поняли, что ждать освобождения Ольги придется еще долго.

Адвокат говорит, что Ольга плохо себя чувствует. Анемия прогрессирует, а она не может есть то, что там дают. Родные имеют право на передачи только до 30 кг в месяц, а это и еда, и вещи… В СИЗО говорят, что оснований для перевода в больницу нет.

Мать Ольги рассказала, что дочь прошла в Москве медобследование. Уровень гемоглобина у нее упал катастрофически — до 6,20 г/дл при норме не ниже 11 г/дл. В таком состоянии здоровья ее и «закрыли» в СИЗО.

В витебском СИЗО Ольга рисует карандашами портреты родных.