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Белорусские атлеты завоевали две золотые медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

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  • 26.08.2017, 14:53

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Чехии.

Две золотые и две бронзовые награды завоевали белорусские атлеты на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в первый день финалов в чешском Рачице, сообщает БелТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась Ольга Худенко, которая выиграла решающий заезд в байдарке на дистанции 500 м. Белоруска показала время 1 мин. 48,421 сек. Серебряным призером мирового форума стала новозеландка Лиза Керрингтон - 1 мин. 48,710. Эмма Астрад Йоргенсен из Дании стала третьей - 1 мин. 50,465 сек.

Золотую медаль завоевал также в гребле на каноэ Артем Козырь, который на дистанции 200 м показал результат 38,161 сек. В финишном створе ему уступили занявший второе место Заза Назирадзе из Грузии и бронзовый призер Адел Можаллалимохад из Ирана. Артем Козырь защитил титул чемпиона мира, который выиграл впервые на ЧМ-2015 в Милане.

Третье место на чемпионате мира заняли в гребле на каноэ на 500 м Алена Ноздрева и Камилла Бобр. Бронзовая награда на счету байдарочников олимпийского чемпиона 2008 года Романа Петрушенко и его партнера Виталия Белько, которые преодолели дистанцию в 500 м за 1 мин. 29,868 сек. Золото выиграли испанцы Маркус Вальц и Родриго Гермаде - 1 мин. 27,979 сек.

В общем медальном зачете сборная Беларуси после первого дня соревнований с четырьмя наградами занимает пятое место. Впереди лишь команды Австралии, Германии, Венгрии, Великобритании. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продолжится до 27 августа.


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