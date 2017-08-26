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Эвакуировать автомобиль в Беларуси стало дороже

  • 26.08.2017, 19:43

Управляющими органами было подписано решение об увеличении тарифов.

Это связанно с тем, что выросли расходы, поэтому и цены на данные услуги возросли. Теперь, если водитель столкнулся с ситуацией принудительной буксировки, он должен будет заплатить 60 руб., если применялась частичная погрузка - 50 руб, пишет «Ежедневник».

Также повышение цен коснулось и хранения автомобиля на штрафстоянке. Если эвакуированное авто находится на штрафстоянке 1-3 дня, водителю нужно будет заплатить 7 руб., с 4-го дня по 9-й – 4 руб. за сутки, начиная с 10-го дня по 3 руб. Забрать автомобиль с штрафстоянки водитель может в любое время, кроме этого, важно знать, что для этого не обязательно заплатить штраф, достаточно предъявить документы.

Можно сравнить цены согласно новым тарифов

Как формируются цены

Каждая услуга включает в себя определенные расходы, которые и являются определяющими при формировании цен. Если рассмотреть эвакуацию тут учитываются следующие расходы:

Спецтехника поддается большому износу, так как работает с большой нагрузкой, учитывается топливо и амортизация. Также включаются расходы на профилактику спецтехники и ее ремонт.

Заработная плата сотрудников. Тут следует учесть, что они работают в нестандартных условиях, кроме этого, предоставляются услуги круглосуточно.

Включены расходы на модификацию оборудования, рекламу, продвижение.

Выходя из вышесказанного, можно понять, почему все чаще водители обращаются за автопомощью именно в частные предприятия, особенно, когда речь идет о грузовом транспорте и спецтехнике.

Цены компании

Для того чтобы узнать точную цену за буксировку в конкретном случае нужно пообщаться с сотрудником компании по телефону и рассказать все нюансы предстоящей работы. Только в этом случае можно избежать непредвиденных расходов. В любом случае стоимость услуг будет отличаться от расценок государственных и приятно Вас удивит.

 Сотрудники компании работают каждый день без выходных и перерывов на обед. Вся задействованная в работе техника проходит тщательный контроль и всегда готова к выездам на место требования. Работники придерживаются всех действующих правил и норм.


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