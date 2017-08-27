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В безвизовую зону Гродно войдет ж/д вокзал и аэропорт

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  • 27.08.2017, 20:10
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Туристы смогут приезжать без визы на поезде и самолете в 2018 году.

В следующем году ж/д вокзал Гродно и аэропорт возле деревни Обухово войдет в безвизовую зону, а значит, туристы смогут приезжать в областной центр в том числе на поездах и самолетах. Об этом стало известно в субботу, 26 августа со слов губернатора Гродненской области Владимира Кравцова, пишет kp.by.

Он отметил, что в следующем году планируется расширить безвизовую зон и еще больше увеличить туристический поток в город и окрестности. Туристы смогут приезжать не только через автомобильные пункты пропуска "Брузги" и "Привалка" или по Августовскому каналу.

Глава областной администрации рассказал, что все условия для этого есть. К примеру, курсирует международный поезд «Гродно-Краков», который проходит через Варшаву. Количество таких поездов можно будет увеличить. Кроме того, появится возможность привлечь в Гродненскую область бюджетные авиакомпании лоукостеры.

Планируется, что ж/д вокзал и аэропорт смогут принимать туристов уже в следующем апреле.


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